В Тульской области за прошлый год родилось меньше всего детей за 21 век

Posted 3 марта, 09:29
Published 3 марта, 09:29
Modified 3 марта, 09:39
Updated 3 марта, 09:39
Три года подряд в регионе рождается менее десяти тысяч детей, пишет tsn24.ru.
Полная выкладка за последние годы (прим. данные взяты из открытых источников, цифры от Туластата и ЗАГСа могут незначительно отличаться):
Для сравнения: в 2000 году в регионе родились 11 845 малышей.
Согласно данным Туластата, в 2024 году скончались 22 324 жителя региона. Это на 15 человек больше, чем в 2023-м.
За последние пять лет в регионе родились 49 тысяч детей. Умерли же за это время 127 567 жителей области.