В Тульской области за прошлый год родилось меньше всего детей за 21 век

Рождаемость в 2024 году в Тульской области — самая низкая с 2000 года. Так, в прошлом году в регионе родились 8 851 детей. В области фиксируется падение рождаемости с 2015 года.

Три года подряд в регионе рождается менее десяти тысяч детей, пишет tsn24.ru. Полная выкладка за последние годы (прим. данные взяты из открытых источников, цифры от Туластата и ЗАГСа могут незначительно отличаться): 2022 год — 9 509;

2023 год — 9 410;

2004 год — 8 851. Для сравнения: в 2000 году в регионе родились 11 845 малышей. Согласно данным Туластата, в 2024 году скончались 22 324 жителя региона. Это на 15 человек больше, чем в 2023-м. За последние пять лет в регионе родились 49 тысяч детей. Умерли же за это время 127 567 жителей области.