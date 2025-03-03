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Posted 3 марта, 09:29

Published 3 марта, 09:29

Modified 3 марта, 09:39

Updated 3 марта, 09:39

В Тульской области за прошлый год родилось меньше всего детей за 21 век

3 марта 2025, 09:29
Рождаемость в 2024 году в Тульской области — самая низкая с 2000 года. Так, в прошлом году в регионе родились 8 851 детей. В области фиксируется падение рождаемости с 2015 года.

Три года подряд в регионе рождается менее десяти тысяч детей, пишет tsn24.ru.

Полная выкладка за последние годы (прим. данные взяты из открытых источников, цифры от Туластата и ЗАГСа могут незначительно отличаться):

  • 2022 год — 9 509;
  • 2023 год — 9 410;
  • 2004 год — 8 851.

Для сравнения: в 2000 году в регионе родились 11 845 малышей.

Согласно данным Туластата, в 2024 году скончались 22 324 жителя региона. Это на 15 человек больше, чем в 2023-м.

За последние пять лет в регионе родились 49 тысяч детей. Умерли же за это время 127 567 жителей области.

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