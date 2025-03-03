Дети в Новосибирской области стали чаще болеть — что происходит

Министр образования региона Мария Жафярова уточнила, что около 20% учащихся в этих школах заболели ОРВИ. Однако на данный момент других образовательных учреждений, которые бы приостановили свою деятельность, нет. Несмотря на это, ситуация остаётся под контролем, и власти продолжают внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации.