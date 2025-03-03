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Posted 3 марта, 07:57

Published 3 марта, 07:57

Modified 3 марта, 07:59

Updated 3 марта, 07:59

Человек с градусником

Дети в Новосибирской области стали чаще болеть — что происходит

3 марта 2025, 07:57
Фото: 1MI. Человек с градусником

В Новосибирской области фиксируют рост заболеваемости ОРВИ

В Новосибирской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, особенно среди школьников младших классов, сообщила министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий на совещании в правительстве.

Министр отметил, что заболеваемость по вирусным инфекциям продолжает расти, но данный рост остается незначительным. Особенно это затронуло детские группы, в том числе младшие классы школ. В связи с увеличением числа заболевших, в конце февраля две образовательные организации вынуждены были объявить карантин, который продлился до 3 марта.

Министр образования региона Мария Жафярова уточнила, что около 20% учащихся в этих школах заболели ОРВИ. Однако на данный момент других образовательных учреждений, которые бы приостановили свою деятельность, нет. Несмотря на это, ситуация остаётся под контролем, и власти продолжают внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации.

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#Алина Гурицкая#Новосибирская область#Дети#ОРВИ#Школьники#Здоровье#Профилактика#Андрей Травников#Карантин#Заболеваемость#Мария Жафярова
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