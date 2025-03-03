Дети в Новосибирской области стали чаще болеть — что происходит

Posted 3 марта, 07:57
Published 3 марта, 07:57
Modified 3 марта, 07:59
Updated 3 марта, 07:59
Министр отметил, что заболеваемость по вирусным инфекциям продолжает расти, но данный рост остается незначительным. Особенно это затронуло детские группы, в том числе младшие классы школ. В связи с увеличением числа заболевших, в конце февраля две образовательные организации вынуждены были объявить карантин, который продлился до 3 марта.
Министр образования региона Мария Жафярова уточнила, что около 20% учащихся в этих школах заболели ОРВИ. Однако на данный момент других образовательных учреждений, которые бы приостановили свою деятельность, нет. Несмотря на это, ситуация остаётся под контролем, и власти продолжают внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации.