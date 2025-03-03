Диетолог Писарева назвала способы восполнения белка в Великий пост

Posted 3 марта, 05:49
Published 3 марта, 05:49
Modified 3 марта, 05:50
Updated 3 марта, 05:50
«Во время поста, когда люди перестают есть мясо, молочные продукты и рыбу, снижается потребление белка. Но это можно сбалансировать с помощью растительных продуктов, которые имеют в своём составе большое количество белка», — рассказала она.
В первую очередь стоит обратить внимание на бобовые. Горох, фасоль, соя, нут — в них имеется заметное количества белка, отметила Писарева.
«Но надо уметь их правильно готовить. Нужно обязательно замачивать, долго проваривать. Из них можно приготовить различные блюда. Например, из чечевицы готовят очень сытный суп, котлеты, гарнир. Ещё есть семена чиа, киноа. Они тоже в своём составе имеют хорошее количество белка», — пояснила диетолог.
Ещё одним растительным продуктом, в котором имеется белок, являются грибы, пишет RT.
«Спортсмены, которые решили поститься, могут заменить сывороточный протеин на растительный. Его также можно включать в рацион и добирать белок. За месяц поста вряд ли у человека будет серьёзный дефицит белка, если балансировать рацион», — подытожила Писарева.