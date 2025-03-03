Диетолог Писарева назвала способы восполнения белка в Великий пост

«Но надо уметь их правильно готовить. Нужно обязательно замачивать, долго проваривать. Из них можно приготовить различные блюда. Например, из чечевицы готовят очень сытный суп, котлеты, гарнир. Ещё есть семена чиа, киноа. Они тоже в своём составе имеют хорошее количество белка», — пояснила диетолог.