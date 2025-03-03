Экономист Кульбака усомнился в прогнозе о снижении ставки ЦБ РФ до 19%

Posted 3 марта, 08:53
Published 3 марта, 08:53
Modified 3 марта, 08:53
Updated 3 марта, 08:53
Экономист Николай Кульбака в беседе с «Ридусом» высказал свое мнение по поводу заявления главы ВТБ Андрея Костина о возможном снижении ЦБ РФ ключевой ставки во второй половине текущего года до уровня в 19%.
Президент-председатель правления ВТБ в беседе с телеканалом «Россия 24» заявил, что инфляция в нашей стране по итогам текущего года может составить 7-8%. Он также считает, что существуют основания полагать, что Центробанк во второй половине года снизит ключевую ставку. По прогнозам Костина она составит 19% или даже немного меньше.
Собеседник издания не согласился с главой ВТБ и добавил, что прогнозировать снижение ключевой ставки пока ещё рано. По его словам, регулятор пойдет на снижение ставки только после того, как уменьшится инфляция. На данный момент сказать, когда это случится, весьма тяжело. Здесь всё зависит от того, как российские власти будут наращивать бюджетные расходы. Кульбака считает, что о снижении ключевой ставки сейчас не может быть и речи.