Экономист Кульбака усомнился в прогнозе о снижении ставки ЦБ РФ до 19%

Собеседник издания не согласился с главой ВТБ и добавил, что прогнозировать снижение ключевой ставки пока ещё рано. По его словам, регулятор пойдет на снижение ставки только после того, как уменьшится инфляция. На данный момент сказать, когда это случится, весьма тяжело. Здесь всё зависит от того, как российские власти будут наращивать бюджетные расходы. Кульбака считает, что о снижении ключевой ставки сейчас не может быть и речи.