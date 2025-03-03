Фаллосы довели новосибирского депутата до истерики

Депутат был шокирован из-за того, что такая продукция находится в открытом доступе и может попасть на глаза детям. Политик обратил внимание, что на одной из свечей с фаллическими мотивами было написано грубое слово из трёх букв крупным шрифтом. Рыжов и его спутники попытались разобраться в ситуации, однако продавец отсутствовал. Позже к стенду подошли владельцы торговой точки. После переговоров они согласились убрать свечи с фаллическими символами, но настаивали на том, что «сатанинские» товары останутся на прилавке, но в итоге политик настоял на своем.