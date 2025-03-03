Фаллосы довели новосибирского депутата до истерики

Posted 3 марта, 09:41
Published 3 марта, 09:41
Modified 3 марта, 09:43
Updated 3 марта, 09:43
Депутат Совета депутатов Вьюнского сельсовета Колыванского района Владислав Рыжов обнаружил на ярмарке стенд с необычными свечами, среди которых были изделия в форме мужского полового органа, а также свечи с сатанинскими символами. При этом рядом находились пасхальные яйца.
Депутат был шокирован из-за того, что такая продукция находится в открытом доступе и может попасть на глаза детям. Политик обратил внимание, что на одной из свечей с фаллическими мотивами было написано грубое слово из трёх букв крупным шрифтом. Рыжов и его спутники попытались разобраться в ситуации, однако продавец отсутствовал. Позже к стенду подошли владельцы торговой точки. После переговоров они согласились убрать свечи с фаллическими символами, но настаивали на том, что «сатанинские» товары останутся на прилавке, но в итоге политик настоял на своем.
На следующий день Владислав Рыжов вновь посетил торговый центр и убедился, что скандальные товары исчезли с прилавков. Их место заняли традиционные русские матрёшки.