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Posted 3 марта, 09:41

Published 3 марта, 09:41

Modified 3 марта, 09:43

Updated 3 марта, 09:43

Два перчика

Фаллосы довели новосибирского депутата до истерики

3 марта 2025, 09:41
Фото: 1MI. Два перчика

В Новосибирске депутат возмутился продаже фаллосов и сатанинской символики

В одном из ТРЦ разгорелся скандал в связи с продажей товаров с сексуальным подтекстом. Об этом рассказал новосибирский депутат.

Депутат Совета депутатов Вьюнского сельсовета Колыванского района Владислав Рыжов обнаружил на ярмарке стенд с необычными свечами, среди которых были изделия в форме мужского полового органа, а также свечи с сатанинскими символами. При этом рядом находились пасхальные яйца.

Депутат был шокирован из-за того, что такая продукция находится в открытом доступе и может попасть на глаза детям. Политик обратил внимание, что на одной из свечей с фаллическими мотивами было написано грубое слово из трёх букв крупным шрифтом. Рыжов и его спутники попытались разобраться в ситуации, однако продавец отсутствовал. Позже к стенду подошли владельцы торговой точки. После переговоров они согласились убрать свечи с фаллическими символами, но настаивали на том, что «сатанинские» товары останутся на прилавке, но в итоге политик настоял на своем.

На следующий день Владислав Рыжов вновь посетил торговый центр и убедился, что скандальные товары исчезли с прилавков. Их место заняли традиционные русские матрёшки.

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