Губернатор Андрей Травников призвал укреплять малые предприятия в Новосибирске

На встрече был представлен доклад министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова, в котором основное внимание было уделено поддержке малого и среднего бизнеса. Губернатор подчеркнул важность малого и среднего предпринимательства для экономики Новосибирской области, отметив, что регион является одним из лидеров по числу таких субъектов. Более 50% экономического оборота области формируется именно этим сектором. За последние годы доля МСП в валовом региональном продукте выросла с 30% до почти 40%, что демонстрирует его значительный вклад в экономику. Малый и средний бизнес в Новосибирской области также является основным работодателем, обеспечивая рабочими местами значительную часть населения.