Губернатор Андрей Травников призвал укреплять малые предприятия в Новосибирске

Posted 3 марта, 07:59
Published 3 марта, 07:59
Modified 3 марта, 08:01
Updated 3 марта, 08:01
На встрече был представлен доклад министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова, в котором основное внимание было уделено поддержке малого и среднего бизнеса. Губернатор подчеркнул важность малого и среднего предпринимательства для экономики Новосибирской области, отметив, что регион является одним из лидеров по числу таких субъектов. Более 50% экономического оборота области формируется именно этим сектором. За последние годы доля МСП в валовом региональном продукте выросла с 30% до почти 40%, что демонстрирует его значительный вклад в экономику. Малый и средний бизнес в Новосибирской области также является основным работодателем, обеспечивая рабочими местами значительную часть населения.
Андрей Травников также акцентировал внимание на актуальных задачах, стоящих перед местным предпринимательством. В частности, важным направлением является не только увеличение числа субъектов малого и среднего бизнеса, но и улучшение их эффективности, а также усиление их финансовой самостоятельности и укрупнение. Это особенно важно для сельских территорий, где в агропромышленной сфере предстоит решить задачи, направленные на повышение устойчивости и роста предприятий.
Кроме того, губернатор отметил, что национальные проекты, такие как «Эффективная и конкурентная экономика», продолжат поддерживать развитие бизнеса в регионе. Основное внимание уделяется не только количественному росту предприятий, но и качественному улучшению их работы, что позволит достичь большего вклада в экономику и обеспечить устойчивое развитие.
Завершение реализации национального проекта в 2024 году стало важной вехой для всей страны. В рамках проекта был поставлен амбициозный цель — довести численность занятых в секторе МСП до 25 миллионов человек, что стало значимым шагом для обеспечения стабильности и развития этого сектора экономики. Включение в проект таких федеральных проектов, как «Поддержка самозанятых», «Предакселерация», «Акселерация субъектов МСП» и «Цифровая платформа МСП», способствовало улучшению условий для развития предпринимательской активности и предоставлению эффективной поддержки на всех этапах развития бизнеса.
Новосибирская область активно участвует в реализации этих проектов. В частности, регион активно развивает проект «Самозанятые», число участников которого превысило 250 тысяч человек. Также стоит отметить, что Новосибирская область стабильно занимает лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по числу субъектов малого и среднего бизнеса и находится в топ-10 среди российских регионов.
С 2025 года область продолжит участие в реализации федеральных программ по поддержке МСП, сосредоточив усилия на стимулировании роста бизнеса в ключевых отраслях и переходе компаний на более высокие уровни. Эти шаги призваны укрепить и развить предпринимательскую среду региона, способствуя созданию новых рабочих мест и дальнейшему росту экономики Новосибирской области.