Ипотечная активность пробила дно: аналитик из Новосибирска дал неутешительный прогноз

Сегмент ипотечного кредитования на покупку жилья, строящегося по договорам долевого участия, сократился почти в два с половиной раза, с 733 в январе 2024 года до 304 в январе 2025 года. Кроме того, значительно упало количество кредитов на индивидуальное жилищное строительство — число выданных кредитов снизилось в 4,8 раза (с 411 до 86).