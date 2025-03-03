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Posted 3 марта, 08:05

Published 3 марта, 08:05

Modified 3 марта, 08:07

Updated 3 марта, 08:07

Строительный кран

Ипотечная активность пробила дно: аналитик из Новосибирска дал неутешительный прогноз

3 марта 2025, 08:05
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Строительный кран

В Новосибирске ипотечная активность пробила дно, считает эксперт

Ипотечное кредитование в Новосибирской области в начале 2025 года продемонстрировало резкое сокращение активности, считают аналитики.

В январе количество выданных ипотечных кредитов составило всего 593 единицы, что является в 2,86 раза меньшим показателем по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В процентном выражении это означает, что ипотечные кредиты заинтересовали лишь 0,02% населения региона, что значительно ниже исторических норм. Примечательно, что подобное падение наблюдается и по всей стране, где снижение составило 2,35 раза.

Основной причиной такого снижения аналитики называют несколько факторов. Во-первых, это последствия отмены массовой льготной ипотеки с 1 июля 2024 года, а также высокие рыночные ставки, что сделало ипотечные кредиты менее доступными для большинства населения. Кроме того, январские праздники и неопределенность на рынке недвижимости тоже сыграли свою роль, замедлив темпы сделок.

Сегмент ипотечного кредитования на покупку жилья, строящегося по договорам долевого участия, сократился почти в два с половиной раза, с 733 в январе 2024 года до 304 в январе 2025 года. Кроме того, значительно упало количество кредитов на индивидуальное жилищное строительство — число выданных кредитов снизилось в 4,8 раза (с 411 до 86).

Тем не менее, несмотря на это резкое снижение, Новосибирская область продолжает оставаться лидером по числу выданных ипотечных кредитов в Сибирском федеральном округе. В 2024 году благодаря льготным ипотечным программам, таким как «Семейная ипотека», в регионе было выдано 30,3 тысячи ипотечных кредитов на сумму 112,5 миллиарда рублей.

Прогнозы на ближайшее будущее остаются неутешительными. Эксперты предупреждают о продолжении падения спроса и даже возможной приостановке строительства жилых объектов. В условиях низкой активности на ипотечном рынке застройщики могут сократить количество новых проектов, что, в свою очередь, приведет к снижению объема ввода жилья в регион в следующие годы.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Аналитика#Новосибирская область#Строительство#Недвижимость#Ипотека#Кредит#Прогнозы
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