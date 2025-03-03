Искусственный интеллект за неделю помог задержать десятки человек в Новосибирске

Posted 3 марта, 06:30
Published 3 марта, 06:30
Modified 3 марта, 06:32
Updated 3 марта, 06:32
В Новосибирске стали активно применять интеллектуальные системы видеонаблюдения для выявления и задержания нарушителей закона, сообщил руководитель областного управления МВД Андрей Кульков.
За последнюю неделю на территории региона зафиксировано 454 преступления. По словам Кулькова, технологии биометрического анализа и система распознавания лиц Find Face сыграли важную роль в оперативном расследовании преступлений. Благодаря им удалось установить и задержать 31 человека, причастного к различным правонарушениям. В общей сложности сотрудники полиции раскрыли 214 преступлений за этот период.