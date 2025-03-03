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Posted 3 марта, 06:30

Published 3 марта, 06:30

Modified 3 марта, 06:32

Updated 3 марта, 06:32

Камера видеонаблюдения

Искусственный интеллект за неделю помог задержать десятки человек в Новосибирске

3 марта 2025, 06:30
Фото: 1MI. Камера видеонаблюдения

В Новосибирске задержали 31 человека с помощью умных камер

В Новосибирске для поимки правонарушителей начали использовать умные камеры, рассказал глава ГУ МВД по региону Андрей Кульков.

В Новосибирске стали активно применять интеллектуальные системы видеонаблюдения для выявления и задержания нарушителей закона, сообщил руководитель областного управления МВД Андрей Кульков.

За последнюю неделю на территории региона зафиксировано 454 преступления. По словам Кулькова, технологии биометрического анализа и система распознавания лиц Find Face сыграли важную роль в оперативном расследовании преступлений. Благодаря им удалось установить и задержать 31 человека, причастного к различным правонарушениям. В общей сложности сотрудники полиции раскрыли 214 преступлений за этот период.

Силовики получат доступ к видеокамерам крупных торговых центров в Новосибирске
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Полиция#Задержание#Видеонаблюдение#ГУ МВД#Преступления#Искусственный интеллект
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