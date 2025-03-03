Кудрявых котят продают за 120 тысяч в Новосибирске: как выглядят элитные питомцы

Девон-рекс — не самая популярная порода кошек в России, поэтому вы можете стать обладателем по-настоящему уникального питомца. Однако стоит помнить о некоторых особенностях характера забавных котят. Прежде всего, девон-рексы очень активные и игривые. Дома коты любят запрыгивать на шкафы и другую мебель. Несмотря на свою общительность, эта порода кошек не слишком расположена к длительному контакту с маленькими детьми.