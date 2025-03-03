atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 17:58

Published 3 марта, 17:58

Modified 3 марта, 18:00

Updated 3 марта, 18:00

Нестандартных питомцев предлагают в Новосибирске

Кудрявых котят продают за 120 тысяч в Новосибирске: как выглядят элитные питомцы

3 марта 2025, 17:58
Фото: Изображение Midjourney. Нестандартных питомцев предлагают в Новосибирске
В Новосибирске продают котят породы девон-рекс: этих малышей отличают завитки на шерсти, нестандартная внешность и крайне дружелюбный нрав, отмечается в объявлении на популярном сайте.

Элитные породистые котята родились 28.12.24. Голубоглазые девочки имеют ярко выраженный завиток и двухцветный окрас. Заводчик обещает доставить котят будущим хозяевам привитыми и стерилизованными, а также отправить вместе с ними подарки — «приданное».

Девон-рекс — не самая популярная порода кошек в России, поэтому вы можете стать обладателем по-настоящему уникального питомца. Однако стоит помнить о некоторых особенностях характера забавных котят. Прежде всего, девон-рексы очень активные и игривые. Дома коты любят запрыгивать на шкафы и другую мебель. Несмотря на свою общительность, эта порода кошек не слишком расположена к длительному контакту с маленькими детьми.

За породистых котят просят 120 000 рублей. У животных имеются сертификаты и подтвержденная родословная.

Ранее в Новосибирске предлагали приобрети котят-танцоров.

Котята девон-рекс
Котята девон-рекс
Котята девон-рекс. Фото: Авито
«Они умирают в муках»: волонтер из Новосибирска рассказала о спасении птиц в Анапе
Узнать подробнее
Читайте также:
Особняк с фруктовым садом и водопадом продают в Новосибирске за 52 миллионаНовосибирцы скупили рекордное количество носков перед 23 февраляКотят экзотической породы с инопланетной мордашкой продают в Новосибирске
#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Россия#Продажа#Сибирь#Кошка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика