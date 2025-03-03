Микрозелень загнала новосибирского предпринимателя в макродолги

Мошенническая схема раскрылась в ходе проверки, когда выявили несоответствия в документах и отсутствие каких-либо реальных бизнес-активностей. В результате против предпринимателя возбудили уголовное дело по статье за мошенничество при получении соцвыплат в крупном размере. В итоге мужчину признали виновным, он обязан выплатить штраф в 100 000 рублей и полностью возместить ущерб.