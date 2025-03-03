Микрозелень загнала новосибирского предпринимателя в макродолги

Posted 3 марта, 08:57
Published 3 марта, 08:57
Modified 3 марта, 08:59
Updated 3 марта, 08:59
В 2023 году новосибирец заключил контракт с Центром социальной поддержки населения, после чего ему выдали 350 000 рублей в рамках программы поддержки малого бизнеса. В заявке он указал, что планирует выращивать микрозелень, продавать продукцию местным магазинам и развивать экобизнес.
Однако реальность оказалась далека от бизнес-плана. Вместо покупки оборудования, аренды помещения и запуска производства мужчина использовал полученные деньги на собственные нужды. Чтобы избежать проверок, он предоставлял в Центр социальной поддержки ложные отчеты о якобы целевом расходовании средств.
Мошенническая схема раскрылась в ходе проверки, когда выявили несоответствия в документах и отсутствие каких-либо реальных бизнес-активностей. В результате против предпринимателя возбудили уголовное дело по статье за мошенничество при получении соцвыплат в крупном размере. В итоге мужчину признали виновным, он обязан выплатить штраф в 100 000 рублей и полностью возместить ущерб.