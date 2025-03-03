Можно ли заниматься сексом в Великий пост: мнение священника

Один из самых частых мифов о Великом посте — это запрет на сексуальные отношения. Однако священнослужитель из Новосибирска, отец Дмитрий утверждает, что это ошибочное мнение. По его словам, интимная близость между супругами в этот период не является греховной, если она не нарушает гармонию в семейных отношениях. Священник отметил, что если оба супруга не хотят воздерживаться от секса во время поста, то это не должно стать препятствием для их отношений. Главное — чтобы воздержание не влекло за собой эмоциональные или психологические трудности.