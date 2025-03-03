Можно ли заниматься сексом в Великий пост: мнение священника

Posted 3 марта, 08:40
Published 3 марта, 08:40
Modified 3 марта, 08:42
Updated 3 марта, 08:42
Один из самых частых мифов о Великом посте — это запрет на сексуальные отношения. Однако священнослужитель из Новосибирска, отец Дмитрий утверждает, что это ошибочное мнение. По его словам, интимная близость между супругами в этот период не является греховной, если она не нарушает гармонию в семейных отношениях. Священник отметил, что если оба супруга не хотят воздерживаться от секса во время поста, то это не должно стать препятствием для их отношений. Главное — чтобы воздержание не влекло за собой эмоциональные или психологические трудности.
Священник подчеркнул, что Великий пост не следует воспринимать как способ похудеть или получить идеальную фигуру. Основной целью поста является духовное очищение, покаяние и углубление веры. Это время, когда верующие стараются избавиться от страстей и укрепить свою связь с Богом. В случае болезней или физических недомоганий, не стоит строго придерживаться всех ограничений. Это время для особой заботы о себе и окружающих.
Отец Дмитрий также затронул более жесткие ограничения, касающиеся поведения верующих. В частности, он обратил внимание на запрет алкоголя и сквернословия. Алкоголь, по мнению священника, не способствует духовному развитию, а лишь отвлекает от истинных целей поста. В то время как сквернословие — это грех, который не зависит от времени года, и его нужно избегать постоянно, а не только в Великий пост.