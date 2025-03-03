Новосибирский аэропорт Толмачево попал на десятки миллионов за сброс грязных стоков

Posted 3 марта, 10:06
Published 3 марта, 10:06
Modified 3 марта, 10:08
Updated 3 марта, 10:08
Судебное разбирательство стало кульминацией спора, возникшего после того, как сотрудники «Горводоканала» в 2023 году зафиксировали превышение установленных норм загрязняющих веществ в пробах, взятых из одного из своих колодцев.
Согласно условиям договора на оказание услуг по водоотведению, АО «Аэропорт Толмачево» обязано компенсировать нанесённый ущерб системе водоотведения. Однако, несмотря на проведённые проверки и расчёты, авиахаб отказывался добровольно урегулировать вопрос, что вынудило муниципальное предприятие обратиться в суд. В результате разбирательства суд признал иск МУП «Горводоканал» обоснованным и удовлетворил его полностью, оставив без внимания встречное требование аэропорта о взыскании 8 млн рублей за якобы необоснованное обогащение.
Новосибирская прокуратура и представители контролирующих органов отметили, что подобные инциденты оказывают негативное воздействие на экологическое состояние региона и являются прямым нарушением экологических норм, закреплённых в договорных обязательствах. Судебное решение, однако, пока не вступило в законную силу, что предоставляет стороне-ответчику возможность обжалования вынесенного приговора.