Новосибирский аэропорт Толмачево попал на десятки миллионов за сброс грязных стоков

Согласно условиям договора на оказание услуг по водоотведению, АО «Аэропорт Толмачево» обязано компенсировать нанесённый ущерб системе водоотведения. Однако, несмотря на проведённые проверки и расчёты, авиахаб отказывался добровольно урегулировать вопрос, что вынудило муниципальное предприятие обратиться в суд. В результате разбирательства суд признал иск МУП «Горводоканал» обоснованным и удовлетворил его полностью, оставив без внимания встречное требование аэропорта о взыскании 8 млн рублей за якобы необоснованное обогащение.