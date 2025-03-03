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Posted 3 марта, 10:06

Published 3 марта, 10:06

Modified 3 марта, 10:08

Updated 3 марта, 10:08

Аэропорт Толмачево

Новосибирский аэропорт Толмачево попал на десятки миллионов за сброс грязных стоков

3 марта 2025, 10:06
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Аэропорт Толмачево

В Новосибирске с аэропорта Толмачево взыскали 13,7 млн рублей за сброс стоков

Арбитражный суд Новосибирской области обязал АО «Аэропорт Толмачево» выплатить МУП «Горводоканал» сумму в 13,7 млн рублей за нарушение условий договора по водоотведению.

Судебное разбирательство стало кульминацией спора, возникшего после того, как сотрудники «Горводоканала» в 2023 году зафиксировали превышение установленных норм загрязняющих веществ в пробах, взятых из одного из своих колодцев.

Согласно условиям договора на оказание услуг по водоотведению, АО «Аэропорт Толмачево» обязано компенсировать нанесённый ущерб системе водоотведения. Однако, несмотря на проведённые проверки и расчёты, авиахаб отказывался добровольно урегулировать вопрос, что вынудило муниципальное предприятие обратиться в суд. В результате разбирательства суд признал иск МУП «Горводоканал» обоснованным и удовлетворил его полностью, оставив без внимания встречное требование аэропорта о взыскании 8 млн рублей за якобы необоснованное обогащение.

Новосибирская прокуратура и представители контролирующих органов отметили, что подобные инциденты оказывают негативное воздействие на экологическое состояние региона и являются прямым нарушением экологических норм, закреплённых в договорных обязательствах. Судебное решение, однако, пока не вступило в законную силу, что предоставляет стороне-ответчику возможность обжалования вынесенного приговора.

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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Загрязнение#Прокуратура#Аэропорт Толмачево#Горводоканал
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