Обманутые инвесторы из Новосибирска требуют вернуть деньги на митинге в Барнауле

Фирма принимала деньги от заказчиков, обещая возвести дома «под ключ», но работы заканчивались на этапе фундамента или вовсе не начинались. Постепенно директор компании перестал отвечать на звонки, письма, сообщения, оставляя заказчиков без ответа и без вложенных средств. Осенью прошлого года Заикин был задержан в Барнауле и помещен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.