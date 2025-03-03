Обманутые инвесторы из Новосибирска требуют вернуть деньги на митинге в Барнауле

Posted 3 марта, 04:24
Published 3 марта, 04:24
Modified 3 марта, 04:26
Updated 3 марта, 04:26
Среди участников акции были в том числе жители Новосибирска, а также других городов Сибирского федерального округа. Они требовали справедливости и возврата вложенных денег, так как их дома так и не были построены, сообщает издание «Прецедент».
Компания «Малоэтажная Сибирь» под руководством бизнесмена Ивана Заикина предлагала клиентам строительство индивидуальных жилых домов. Люди вносили предоплату, надеясь на скорое заселение, но вместо этого сталкивались с бесконечными задержками и замороженными стройками. Некоторые отдали полную стоимость домов, а другие взяли льготную ипотеку, оказавшись в финансовой ловушке. Всего пострадавшими от действий компании признаны около 5000 человек по всей стране.
Фирма принимала деньги от заказчиков, обещая возвести дома «под ключ», но работы заканчивались на этапе фундамента или вовсе не начинались. Постепенно директор компании перестал отвечать на звонки, письма, сообщения, оставляя заказчиков без ответа и без вложенных средств. Осенью прошлого года Заикин был задержан в Барнауле и помещен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.
Несмотря на возбуждение уголовного дела, пострадавшие опасаются, что вернуть свои деньги им будет крайне сложно. Иван Заикин уже подал заявление о признании себя банкротом, что может усложнить процесс взыскания средств. Обманутые инвесторы продолжают требовать защиты своих прав и намерены добиваться компенсации через суд.