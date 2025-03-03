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Posted 3 марта, 04:24

Published 3 марта, 04:24

Modified 3 марта, 04:26

Updated 3 марта, 04:26

Митинг в Барнауле

Обманутые инвесторы из Новосибирска требуют вернуть деньги на митинге в Барнауле

3 марта 2025, 04:24
Фото: «Прецедент». Митинг в Барнауле

В Барнауле обманутые инвесторы из Новосибирска устроили митинг

В Барнауле состоялся митинг обманутых дольщиков, вложивших средства в строительство загородных домов компании «Малоэтажная Сибирь».

Среди участников акции были в том числе жители Новосибирска, а также других городов Сибирского федерального округа. Они требовали справедливости и возврата вложенных денег, так как их дома так и не были построены, сообщает издание «Прецедент».

Компания «Малоэтажная Сибирь» под руководством бизнесмена Ивана Заикина предлагала клиентам строительство индивидуальных жилых домов. Люди вносили предоплату, надеясь на скорое заселение, но вместо этого сталкивались с бесконечными задержками и замороженными стройками. Некоторые отдали полную стоимость домов, а другие взяли льготную ипотеку, оказавшись в финансовой ловушке. Всего пострадавшими от действий компании признаны около 5000 человек по всей стране.

Митинг в Барнауле
Митинг в Барнауле. Фото: «Прецедент»

Фирма принимала деньги от заказчиков, обещая возвести дома «под ключ», но работы заканчивались на этапе фундамента или вовсе не начинались. Постепенно директор компании перестал отвечать на звонки, письма, сообщения, оставляя заказчиков без ответа и без вложенных средств. Осенью прошлого года Заикин был задержан в Барнауле и помещен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.

Несмотря на возбуждение уголовного дела, пострадавшие опасаются, что вернуть свои деньги им будет крайне сложно. Иван Заикин уже подал заявление о признании себя банкротом, что может усложнить процесс взыскания средств. Обманутые инвесторы продолжают требовать защиты своих прав и намерены добиваться компенсации через суд.

Почти 2 000 дольщиков обманули за год в Новосибирске
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Строительство#Банкротство#Мошенничество#Митинг#Барнаул#Обманутые дольщики
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