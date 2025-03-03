Особняк с фруктовым садом и водопадом продают в Новосибирске за 52 миллиона

В доме сделан ремонт по индивидуальному дизайн-проекту в сдержанных и элегантных тонах. Имеется мебель, в том числе кухня с техникой «Наnsа», гостинная с камином и целых четыре спальни с индивидуальным санузлом и гардеробной к каждой из них. Кроме того, в доме имеются дополнительные комнаты, в которых можно оборудовать, например, гостевую спальню или пространство для отдыха и два цокольных зала.