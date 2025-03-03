Особняк с фруктовым садом и водопадом продают в Новосибирске за 52 миллиона

Posted 3 марта, 15:31
Published 3 марта, 15:31
Modified 3 марта, 15:33
Updated 3 марта, 15:33
Автор объявления уверяет, что за скромные 52 миллиона рублей вы сможете приобрести коттедж в живописной локации в элитном районе Новосибирска. Новым жильцам обещают комфорт и приватность.
В доме сделан ремонт по индивидуальному дизайн-проекту в сдержанных и элегантных тонах. Имеется мебель, в том числе кухня с техникой «Наnsа», гостинная с камином и целых четыре спальни с индивидуальным санузлом и гардеробной к каждой из них. Кроме того, в доме имеются дополнительные комнаты, в которых можно оборудовать, например, гостевую спальню или пространство для отдыха и два цокольных зала.
На территории двора расположены фруктовые деревья, искусственный пруд с небольшим водопадом, зоны отдыха. Также можно выйти на прогулку в сосновый бор.
Среди прочих удобств автор объявления отмечает наличие теплого гаража на две машины, зону барбекю во дворе, наличие системы отопления и кондиционера, безопасную закрытую приватную территорию.
Ранее в Новосибирске пытались найти покупателя на бронированный дворец в имперском стиле.