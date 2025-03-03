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Posted 3 марта, 15:31

Published 3 марта, 15:31

Modified 3 марта, 15:33

Updated 3 марта, 15:33

Коттедж с ландшафтным дизайном продают в Новосибирске

Особняк с фруктовым садом и водопадом продают в Новосибирске за 52 миллиона

3 марта 2025, 15:31
Фото: Изображение Midjourney. Коттедж с ландшафтным дизайном продают в Новосибирске
Объявление о продаже загородного коттеджа с ландшафтным дизайном было размещено на сайте бесплатных объявлений.

Автор объявления уверяет, что за скромные 52 миллиона рублей вы сможете приобрести коттедж в живописной локации в элитном районе Новосибирска. Новым жильцам обещают комфорт и приватность.

В доме сделан ремонт по индивидуальному дизайн-проекту в сдержанных и элегантных тонах. Имеется мебель, в том числе кухня с техникой «Наnsа», гостинная с камином и целых четыре спальни с индивидуальным санузлом и гардеробной к каждой из них. Кроме того, в доме имеются дополнительные комнаты, в которых можно оборудовать, например, гостевую спальню или пространство для отдыха и два цокольных зала.

На территории двора расположены фруктовые деревья, искусственный пруд с небольшим водопадом, зоны отдыха. Также можно выйти на прогулку в сосновый бор.

Среди прочих удобств автор объявления отмечает наличие теплого гаража на две машины, зону барбекю во дворе, наличие системы отопления и кондиционера, безопасную закрытую приватную территорию.

Ранее в Новосибирске пытались найти покупателя на бронированный дворец в имперском стиле.

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