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Posted 3 марта, 05:09

Published 3 марта, 05:09

Modified 3 марта, 05:11

Updated 3 марта, 05:11

Самолет S7

Пассажиров не пропустили на рейс S7 в Новосибирске — авиакомпанию оштрафовали

3 марта 2025, 05:09
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Самолет S7

В Новосибирске авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за овербукинг

Восемь пассажиров не смогли покинуть Новосибирск из-за сбоя в системе бронирования авиакомпании S7.

Инцидент произошел в международном аэропорту Толмачёво осенью 2024 года, когда путешественники, имея на руках оплаченные билеты, были вынуждены остаться в городе, так и не сев на свои рейсы в Красноярск, Улан-Удэ и Иркутск.

Как выяснила Новосибирская транспортная прокуратура в ходе проверки, сбой в системе бронирования привел к тому, что авиакомпания не смогла должным образом распределить места в самолете, из-за чего пассажирам отказали в перелете. В результате прокурорская служба внесла предписание руководству S7, обязывая устранить выявленные нарушения и принять меры, исключающие повторение подобных ситуаций в будущем. Кроме того, перевозчику было назначено административное взыскание в размере 30 тысяч рублей за несоблюдение норм, установленных законодательством.

Стоит отметить, что авиакомпания S7 уже не в первый раз оказывается в центре внимания надзорных органов. Ранее перевозчик подвергался штрафам за случаи отказа пассажирам в перелете, несвоевременные вылеты и ненадлежащее обслуживание клиентов на борту. Тем не менее, несмотря на меры воздействия, подобные инциденты продолжают возникать.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Прокуратура#S7#Штраф#Авиакомпания#Пассажиры#Аэропорт Толмачёво#Бронирование
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