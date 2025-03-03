Пассажиров не пропустили на рейс S7 в Новосибирске — авиакомпанию оштрафовали

Posted 3 марта, 05:09
Published 3 марта, 05:09
Modified 3 марта, 05:11
Updated 3 марта, 05:11
Инцидент произошел в международном аэропорту Толмачёво осенью 2024 года, когда путешественники, имея на руках оплаченные билеты, были вынуждены остаться в городе, так и не сев на свои рейсы в Красноярск, Улан-Удэ и Иркутск.
Как выяснила Новосибирская транспортная прокуратура в ходе проверки, сбой в системе бронирования привел к тому, что авиакомпания не смогла должным образом распределить места в самолете, из-за чего пассажирам отказали в перелете. В результате прокурорская служба внесла предписание руководству S7, обязывая устранить выявленные нарушения и принять меры, исключающие повторение подобных ситуаций в будущем. Кроме того, перевозчику было назначено административное взыскание в размере 30 тысяч рублей за несоблюдение норм, установленных законодательством.
Стоит отметить, что авиакомпания S7 уже не в первый раз оказывается в центре внимания надзорных органов. Ранее перевозчик подвергался штрафам за случаи отказа пассажирам в перелете, несвоевременные вылеты и ненадлежащее обслуживание клиентов на борту. Тем не менее, несмотря на меры воздействия, подобные инциденты продолжают возникать.