Пассажиров не пропустили на рейс S7 в Новосибирске — авиакомпанию оштрафовали

Как выяснила Новосибирская транспортная прокуратура в ходе проверки, сбой в системе бронирования привел к тому, что авиакомпания не смогла должным образом распределить места в самолете, из-за чего пассажирам отказали в перелете. В результате прокурорская служба внесла предписание руководству S7, обязывая устранить выявленные нарушения и принять меры, исключающие повторение подобных ситуаций в будущем. Кроме того, перевозчику было назначено административное взыскание в размере 30 тысяч рублей за несоблюдение норм, установленных законодательством.