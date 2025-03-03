Переходим на имитацию: красная икра в Новосибирске подорожала на 23%

Медианную стоимость за килограмм натуральной икры в последний месяц зимы 2025 года оценивали в 8914 рублей. Для сравнения, средняя цена по стране еще больше — 8985 рублей, что на 29% больше, чем годом ранее. То есть сейчас банка натуральной икры весом 250-300 грамм обойдется в среднем в 2960 рублей. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на данные аналитического сервиса ЧекИндекс.