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Posted 3 марта, 03:39

Published 3 марта, 03:39

Modified 3 марта, 03:41

Updated 3 марта, 03:41

Бутерброды с икрой

Переходим на имитацию: красная икра в Новосибирске подорожала на 23%

3 марта 2025, 03:39
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Бутерброды с икрой

В Новосибирске красная икра подорожала на 23%

Стоимость красной икры подскочила на 23%, а спрос на нее при этом сократился на 14%, сообщают аналитики.

Медианную стоимость за килограмм натуральной икры в последний месяц зимы 2025 года оценивали в 8914 рублей. Для сравнения, средняя цена по стране еще больше — 8985 рублей, что на 29% больше, чем годом ранее. То есть сейчас банка натуральной икры весом 250-300 грамм обойдется в среднем в 2960 рублей. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на данные аналитического сервиса ЧекИндекс.

После традиционного предновогоднего скачка цен стоимость икры постепенно снижается, но все равно остается на высоком уровне. Причины подорожания объясняются ростом себестоимости добычи, сложностями с логистикой и общим повышением цен на продукты. Однако спрос на деликатес продолжает снижаться, и покупатели ищут альтернативы.

На фоне удорожания натуральной икры набирает популярность имитированная. Ее средняя цена за банку за год увеличилась на 13%, но при этом спрос на нее вырос на 8%. Покупателей привлекает доступность: упаковка искусственной икры в среднем стоит 511 рублей, что заметно дешевле настоящего продукта.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Общество#Аналитика#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Производство#Икра#Красная икра#Логистика
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