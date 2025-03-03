Приговор Елене Блиновской: сколько лет проведет в тюрьме «королева марафонов»

Напомним, по версии следствия Елена Блиновская не уплатила 906 млн руб. налога с дохода и легализовала 706 млн руб. Пособничество ей оказал супруг. Фигурантка дела признала вину. Она также пыталась настаивать на том, что нелегальное дробление бизнеса произошло без ее ведома.