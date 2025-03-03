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Posted 3 марта, 11:58

Published 3 марта, 11:58

Modified 3 марта, 12:00

Updated 3 марта, 12:00

Должнице вынесли приговор

Приговор Елене Блиновской: сколько лет проведет в тюрьме «королева марафонов»

3 марта 2025, 11:58
Фото: 1MI. Должнице вынесли приговор
«Королеве марафонов» не дали отсрочку, а также заставили выплатить огромный штраф.

27 февраля Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии. Более того, подсудимой предстоит выплатить штраф в 1 миллион рублей. Также Блиновскя не сможет заниматься бизнесом в течении 4 лет.

Обвинение запросило для подсудимой 6 лет колонии. Однако Блиновская попросила отсрочку из-за малолетних детей. Суд не удовлетворил ее требование.

Напомним, по версии следствия Елена Блиновская не уплатила 906 млн руб. налога с дохода и легализовала 706 млн руб. Пособничество ей оказал супруг. Фигурантка дела признала вину. Она также пыталась настаивать на том, что нелегальное дробление бизнеса произошло без ее ведома.

Ранее Блиновская попыталась объявить себя банкротом. Свой загородный дом ей пришлось продать в счет погашения долгов по сильно заниженной цене.

Видео: 1MI. Источник видео: соцсети
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