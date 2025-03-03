Россияне потратили в среднем 31 тысячу рублей на зимнее обслуживание машины

Posted 3 марта, 09:21
Published 3 марта, 09:21
Modified 3 марта, 09:23
Updated 3 марта, 09:23
Отмечается, что около четверти участников опроса (22%), которые владеют автомобилем, посещают сервис раз в полгода.
«Почти каждый пятый опрошенный (19%) старается заезжать в сервис ежеквартально, а 15% — один-два раза в год. В ходе опроса выяснилось, что 6% автомобилистов посещают специализированные центры реже одного-двух раз в год. В среднем жители России проверяют состояние автомобилей на сервисах около шести раз в год», — подчёркивается в исследовании.
Для 55% участников опроса стоимость услуг является основным критерием при выборе автосервиса, выяснили специалисты.
Также большинство респондентов признались, что чаще всего они обращают внимание на рекламу автосервисов на сайтах с объявлениями (23%) и на наружную рекламу (23%).
«Если говорить об услугах, которые были наиболее востребованы зимой среди автолюбителей, первое место занимает замена масла: этот вариант отметили 42% опрошенных. На втором месте идёт шиномонтаж (39%), а на третьем — диагностика авто (29%)», — подчеркнули эксперты.
Отмечается, что зимой 2025 года большинство (34%) жителей России потратили на посещение автосервиса до 10 тыс. рублей.
«Почти каждый третий (29%) опрошенный выделял от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а 12% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. От 50 тыс. рублей до 70 тыс. рублей ушло у 5% участников опроса. В среднем на посещение автосервиса россияне потратили этой зимой около 31 261 рубля», — заключили представители сервисов.
Всего в исследовании приняли участие 10 тыс. респондентов.