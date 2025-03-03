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Posted 3 марта, 09:21

Published 3 марта, 09:21

Modified 3 марта, 09:23

Updated 3 марта, 09:23

Россияне потратили в среднем 31 тысячу рублей на зимнее обслуживание машины

Россияне потратили в среднем 31 тысячу рублей на зимнее обслуживание машины

3 марта 2025, 09:21
Фото: Изображение Midjourney.
Аналитики «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» провели исследование и выяснили, что в среднем жители России потратили 31,2 тыс. рублей на сервисное обслуживание авто зимой, а самой популярной услугой стала замена масла (42%). RT ознакомился с результатами опроса.

Отмечается, что около четверти участников опроса (22%), которые владеют автомобилем, посещают сервис раз в полгода.

«Почти каждый пятый опрошенный (19%) старается заезжать в сервис ежеквартально, а 15% — один-два раза в год. В ходе опроса выяснилось, что 6% автомобилистов посещают специализированные центры реже одного-двух раз в год. В среднем жители России проверяют состояние автомобилей на сервисах около шести раз в год», — подчёркивается в исследовании.

Для 55% участников опроса стоимость услуг является основным критерием при выборе автосервиса, выяснили специалисты.

Также большинство респондентов признались, что чаще всего они обращают внимание на рекламу автосервисов на сайтах с объявлениями (23%) и на наружную рекламу (23%).

«Если говорить об услугах, которые были наиболее востребованы зимой среди автолюбителей, первое место занимает замена масла: этот вариант отметили 42% опрошенных. На втором месте идёт шиномонтаж (39%), а на третьем — диагностика авто (29%)», — подчеркнули эксперты.

Отмечается, что зимой 2025 года большинство (34%) жителей России потратили на посещение автосервиса до 10 тыс. рублей.

«Почти каждый третий (29%) опрошенный выделял от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а 12% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. От 50 тыс. рублей до 70 тыс. рублей ушло у 5% участников опроса. В среднем на посещение автосервиса россияне потратили этой зимой около 31 261 рубля», — заключили представители сервисов.

Всего в исследовании приняли участие 10 тыс. респондентов.

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