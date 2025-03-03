atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 15:46

Published 3 марта, 15:46

Modified 3 марта, 15:48

Updated 3 марта, 15:48

Новые правила ИЖС вступили в силу

С 1 марта 2025 строительство частных домов станет возможным только через эскроу-счета

3 марта 2025, 15:46
Фото: 1MI. Новые правила ИЖС вступили в силу

Новосибирцам рассказали о новых правилах строительства частных домов с 1 марта

С 1 марта 2025 года для оформления ипотеки на ИЖС будет необходимо открытие эскроу-счета.

В России начал действовать закон «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу». Это означает, что теперь заказчик будет вносить деньги на специальный счет в банке, который будет выступать посредником между ним и застройщиком и передаст средства последнему только после только по окончании работ.

Прогнозы касательно нововведения сделали эксперты беседе с «РБК». Как утверждает Наталья Романюк, вице-президент банка «Дом.РФ», данная схема поможет людям обезопасить себя от потери вложений.

Однако, эксперты прогнозируют удорожание услуг ИЖС из-за дополнительных расходов, возникающих со стороны застройщика. Вместе с тем, спрос возрастет, так как новая схема гарантирует большую прозрачность и существенно снижает риски потери вложений.

Напомним, ранее обманутые дольщики вышли на митинг, с требованием вернуть деньги, вложенные в строительство частных домов. Также ранее стало известно, что всего за год в Новосибирске обманули около 2 000 дольщиков.

В России назвали города-лидеры по объемам строительства квартир
Узнать подробнее
Читайте также:
Россиян предупредили о резком скачке цен на услуги такси из-за новых требованийКому доверяют деньги в Новосибирске: народный ТОП самых надежных банковСтало известно, продлят ли программу маткапитала в России
#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Россия#Сибирь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика