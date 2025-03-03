С 1 марта 2025 строительство частных домов станет возможным только через эскроу-счета

Posted 3 марта, 15:46
Published 3 марта, 15:46
Modified 3 марта, 15:48
Updated 3 марта, 15:48
В России начал действовать закон «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу». Это означает, что теперь заказчик будет вносить деньги на специальный счет в банке, который будет выступать посредником между ним и застройщиком и передаст средства последнему только после только по окончании работ.
Прогнозы касательно нововведения сделали эксперты беседе с «РБК». Как утверждает Наталья Романюк, вице-президент банка «Дом.РФ», данная схема поможет людям обезопасить себя от потери вложений.
Однако, эксперты прогнозируют удорожание услуг ИЖС из-за дополнительных расходов, возникающих со стороны застройщика. Вместе с тем, спрос возрастет, так как новая схема гарантирует большую прозрачность и существенно снижает риски потери вложений.
Напомним, ранее обманутые дольщики вышли на митинг, с требованием вернуть деньги, вложенные в строительство частных домов. Также ранее стало известно, что всего за год в Новосибирске обманули около 2 000 дольщиков.