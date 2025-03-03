С 1 марта 2025 строительство частных домов станет возможным только через эскроу-счета

В России начал действовать закон «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу». Это означает, что теперь заказчик будет вносить деньги на специальный счет в банке, который будет выступать посредником между ним и застройщиком и передаст средства последнему только после только по окончании работ.