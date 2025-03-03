Синоптики рассказали, стоит ли новосибирцам опасаться наводнений весной 2025

Posted 3 марта, 12:00
Published 3 марта, 12:00
Modified 3 марта, 12:02
Updated 3 марта, 12:02
Специалисты отмечают, что осадки этой зимой выпали в пределах нормы, поэтому чрезвычайного половодья не ожидается.
Толщина льда в этом году незначительно превысила средние значения. На Новосибирском водохранилище она соответствует нормальным значениям (61-79 см). На реке Обь запасы воды в снежном покрове образуют 96% от нормы.
Половодье возможно в районах рек Ини и Бурлы со снегозапасами свыше 130% от нормы. В настоящее время продолжается мониторинг ситуации.
Ранее климатолог предсказал аномальную погоду с наводнениями в Новосибирской облатси этой весной.
Ранее новосибирцам рассказали о том, что измениться в законах с 1 марта.