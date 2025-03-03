atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 12:00

Published 3 марта, 12:00

Modified 3 марта, 12:02

Updated 3 марта, 12:02

Стоит ли опасаться наводнений

Синоптики рассказали, стоит ли новосибирцам опасаться наводнений весной 2025

3 марта 2025, 12:00
Фото: 1MI. Стоит ли опасаться наводнений
Специалисты регионального гидрометцентра опубликовали прогноз на весну 2025.

Специалисты отмечают, что осадки этой зимой выпали в пределах нормы, поэтому чрезвычайного половодья не ожидается.

Толщина льда в этом году незначительно превысила средние значения. На Новосибирском водохранилище она соответствует нормальным значениям (61-79 см). На реке Обь запасы воды в снежном покрове образуют 96% от нормы.

Половодье возможно в районах рек Ини и Бурлы со снегозапасами свыше 130% от нормы. В настоящее время продолжается мониторинг ситуации.

Ранее климатолог предсказал аномальную погоду с наводнениями в Новосибирской облатси этой весной.

Ранее новосибирцам рассказали о том, что измениться в законах с 1 марта.

Менингококковая инфекция угрожает жителям Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В России хотят запретить продажу алкоголя по воскресеньямТемпературные качели: новосибирцам рассказали, какой будет погода в первые дни весныВ Новосибирской области на пожаре погиб мужчина
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Россия#Сибирь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика