СК разберется с перекрытым доступом к водохранилищу в Подмосковье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на телесюжет о нарушении прав жителей Московской области, которые лишены доступа к водохранилищу, сообщает пресс-служба СКР.

Речь идет об объекте федеральной собственности — Клязьминском водохранилище. В сюжете новостного выпуска на телеканале местные жители потребовали обеспечить проход к водоему, пишет regions.ru. В ГСУ СК России по Московской области по данному факту уже возбудили уголовное дело по ст. 330 УК РФ (самоуправство). Председатель СКР затребовал доклад о ходе расследования. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.