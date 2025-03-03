СК разберется с перекрытым доступом к водохранилищу в Подмосковье

Posted 3 марта, 07:32
Published 3 марта, 07:32
Modified 7 марта, 07:36
Updated 7 марта, 07:36
Речь идет об объекте федеральной собственности — Клязьминском водохранилище. В сюжете новостного выпуска на телеканале местные жители потребовали обеспечить проход к водоему, пишет regions.ru.
В ГСУ СК России по Московской области по данному факту уже возбудили уголовное дело по ст. 330 УК РФ (самоуправство).
Председатель СКР затребовал доклад о ходе расследования. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.