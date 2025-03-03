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Posted 3 марта, 07:32

Published 3 марта, 07:32

Modified 7 марта, 07:36

Updated 7 марта, 07:36

СК разберется с перекрытым доступом к водохранилищу в Подмосковье

3 марта 2025, 07:32
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на телесюжет о нарушении прав жителей Московской области, которые лишены доступа к водохранилищу, сообщает пресс-служба СКР.

Речь идет об объекте федеральной собственности — Клязьминском водохранилище. В сюжете новостного выпуска на телеканале местные жители потребовали обеспечить проход к водоему, пишет regions.ru.

В ГСУ СК России по Московской области по данному факту уже возбудили уголовное дело по ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Председатель СКР затребовал доклад о ходе расследования. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

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