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Posted 3 марта, 03:51

Published 3 марта, 03:51

Modified 3 марта, 03:53

Updated 3 марта, 03:53

Собака на цепи

Стая агрессивных собак загрызла домашнего питомца в Новосибирске

3 марта 2025, 03:51
Фото: 1MI. Собака на цепи
В Новосибирске стая собак терроризирует жителей Ленинского района — в этот раз животные напали на домашнего любимца.

Очередной случай агрессии бездомных собак в Новосибирске вновь вызвал бурные обсуждения. В Ленинском районе города, на улице Кавказской, стая бродячих псов напала на домашнюю собаку, которая вышла со двора частного дома. Животное погибло, а местные жители всерьез обеспокоены собственной безопасностью, сообщают Вести-Новосибирск.

Очевидцы произошедшего рассказывают, что это не первый случай нападения агрессивных стай в районе. Жители боятся, что следующим может пострадать ребенок или пожилой человек.

Отметим, что жители Ленинского района регулярно жалуются на бездомных собак. Стая псов в январе 2025 года напала на женщину на улице Малыгина. Сибирячка погибла от многочисленных укусов, что вызвало большой скандал в городе. За дело в том числе взялся глава СКР Александр Бастрыкин.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Нападение#Собаки#Безопасность#Агрессия#Домашние питомцы
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