Стая агрессивных собак загрызла домашнего питомца в Новосибирске

Отметим, что жители Ленинского района регулярно жалуются на бездомных собак. Стая псов в январе 2025 года напала на женщину на улице Малыгина. Сибирячка погибла от многочисленных укусов, что вызвало большой скандал в городе. За дело в том числе взялся глава СКР Александр Бастрыкин.