Стая агрессивных собак загрызла домашнего питомца в Новосибирске

Posted 3 марта, 03:51
Published 3 марта, 03:51
Modified 3 марта, 03:53
Updated 3 марта, 03:53
Очередной случай агрессии бездомных собак в Новосибирске вновь вызвал бурные обсуждения. В Ленинском районе города, на улице Кавказской, стая бродячих псов напала на домашнюю собаку, которая вышла со двора частного дома. Животное погибло, а местные жители всерьез обеспокоены собственной безопасностью, сообщают Вести-Новосибирск.
Очевидцы произошедшего рассказывают, что это не первый случай нападения агрессивных стай в районе. Жители боятся, что следующим может пострадать ребенок или пожилой человек.
Отметим, что жители Ленинского района регулярно жалуются на бездомных собак. Стая псов в январе 2025 года напала на женщину на улице Малыгина. Сибирячка погибла от многочисленных укусов, что вызвало большой скандал в городе. За дело в том числе взялся глава СКР Александр Бастрыкин.