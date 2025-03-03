Ученые обнаружили вирус, который манипулирует поведением насекомых и растений

Ученые из Пекина отметили, что данный патоген имеет широкое распространение в тропических странах Азии. Из-за него происходит массовая гибель томатов, перца, бобов и других растений. При появлении TYLCV на фермах гибнет от 90 до 100% урожая, пишет ТАСС. Ученым предстоит установить, как эффективно влиять на патоген для избежания последствий и сохранения урожая, резюмирует ИА RuNews24.ru.