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Posted 3 марта, 07:00

Published 3 марта, 07:00

Modified 5 марта, 17:54

Updated 5 марта, 17:54

Ученые обнаружили вирус, который манипулирует поведением насекомых и растений

3 марта 2025, 07:00
В результате нового открытия китайские ученые впервые обнаружили вирус, который манипулирует поведением насекомых и растений. В исследовании говорится о вирусе томатной желтой мозаики TYLCV.

Данный вирус заставляет пораженные им томаты вырабатывать вещества, которые привлекают внимание не зараженных мушек-белокрылок. Одновременно с этим, вирус не дает разносящим его насекомым трогать уже зараженные растения, пишет Science Advances.

Это происходит из-за того, что в томатах вырабатывается бета-мирцен, который представляет из себя летучее вещество-приманку. Вирус, заразивший мушку, блокирует работу рецептора, который распознает бета-мирцен, что приводит к распространению среди не зараженных растений.

Ученые из Пекина отметили, что данный патоген имеет широкое распространение в тропических странах Азии. Из-за него происходит массовая гибель томатов, перца, бобов и других растений. При появлении TYLCV на фермах гибнет от 90 до 100% урожая, пишет ТАСС. Ученым предстоит установить, как эффективно влиять на патоген для избежания последствий и сохранения урожая, резюмирует ИА RuNews24.ru.

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