Ученые обнаружили вирус, который манипулирует поведением насекомых и растений

Posted 3 марта, 07:00
Published 3 марта, 07:00
Modified 5 марта, 17:54
Updated 5 марта, 17:54
Данный вирус заставляет пораженные им томаты вырабатывать вещества, которые привлекают внимание не зараженных мушек-белокрылок. Одновременно с этим, вирус не дает разносящим его насекомым трогать уже зараженные растения, пишет Science Advances.
Это происходит из-за того, что в томатах вырабатывается бета-мирцен, который представляет из себя летучее вещество-приманку. Вирус, заразивший мушку, блокирует работу рецептора, который распознает бета-мирцен, что приводит к распространению среди не зараженных растений.
Ученые из Пекина отметили, что данный патоген имеет широкое распространение в тропических странах Азии. Из-за него происходит массовая гибель томатов, перца, бобов и других растений. При появлении TYLCV на фермах гибнет от 90 до 100% урожая, пишет ТАСС. Ученым предстоит установить, как эффективно влиять на патоген для избежания последствий и сохранения урожая, резюмирует ИА RuNews24.ru.