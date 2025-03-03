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Posted 3 марта, 10:54

Published 3 марта, 10:54

Modified 3 марта, 10:56

Updated 3 марта, 10:56

Заправочная станция

В Новосибирске АЗС закрыли из-за нарушений правил безопасности

3 марта 2025, 10:54
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Заправочная станция
По решению суда в Новосибирске закрыли заправку, которая допустила серьезные нарушения.

В Новосибирске временно прекратили работу автозаправочной станции, принадлежащей ООО «ТИС», после того как инспекторы выявили массу нарушений, угрожающих безопасности города. Объект, расположенный на втором Экскаваторном переулке, оказался вне государственного реестра опасных производственных объектов и не имел нужной лицензии на эксплуатацию оборудования, относящегося к категории взрывоопасных и химически опасных сооружений.

Проверка, проведённая совместными силами прокуратуры, МЧС и Ростехнадзора в январе этого года, обнаружила, что на станции не соблюдены нормы по укомплектованности квалифицированным персоналом. Работники без соответствующей подготовки допускались к выполнению ответственных обязанностей, что создаёт риск аварийных ситуаций. Директор ООО «ТИС» признал свою вину, объясняя, что объект находился в тестовом режиме и его оборудование использовалось для проверки работоспособности, однако этого не оправдывает отсутствие необходимых разрешительных документов.

Ленинский районный суд Новосибирска принял решение о закрытии объекта на 90 дней. Суд постановил, что компания должна устранить все выявленные нарушения, а решение подлежит немедленному исполнению, хотя ООО «ТИС» имеет возможность обжаловать приговор.

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