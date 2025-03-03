В Новосибирске АЗС закрыли из-за нарушений правил безопасности

Проверка, проведённая совместными силами прокуратуры, МЧС и Ростехнадзора в январе этого года, обнаружила, что на станции не соблюдены нормы по укомплектованности квалифицированным персоналом. Работники без соответствующей подготовки допускались к выполнению ответственных обязанностей, что создаёт риск аварийных ситуаций. Директор ООО «ТИС» признал свою вину, объясняя, что объект находился в тестовом режиме и его оборудование использовалось для проверки работоспособности, однако этого не оправдывает отсутствие необходимых разрешительных документов.