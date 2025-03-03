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Posted 3 марта, 09:41

Published 3 марта, 09:41

Modified 3 марта, 10:03

Updated 3 марта, 10:03

Владимир Вялков в суде

В Новосибирске экс-борец с коррупцией стал фигурантом третьего уголовного дела

3 марта 2025, 09:41
Фото: Управление судебного департамента по Новосибирской области. Владимир Вялков в суде
Бывший начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирской области Владимир Вялков стал фигурантом уже третьего уголовного дела, связанного с получением взяток.

В настоящее время Центральный суд Новосибирска уже рассматривает дело против Вялкова, обвиняемого в получении крупных и особо крупных взяток. По версии следствия, с 2017 по 2022 год он покровительствовал нелегальному производству контрафактного алкоголя, получая за это более 69 млн рублей.

После ареста в апреле 2024 года Вялков находился в следственном изоляторе, но затем был переведен под домашний арест. Однако покинуть изолятор ему так и не удалось — при переводе ему предъявили постановление о возбуждении нового уголовного дела, после чего его вновь взяли под стражу по решению Дзержинского суда. Дело Вялкова ведёт 5-е Следственное управление СК России, подчиняющееся напрямую Москве. Следователи изучают новые эпизоды коррупционной деятельности бывшего силовика.

Ранее под арестом оказалась гражданская супруга Владимира Вялкова Юлия Тимофеева. Женщину обвинили в посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество. Параллельно против Вялкова возбудили еще одно дело о получении взятки и мошенничестве.

Владимир Вялков был назначен на должность главы регионального УЭБиПК в 2017 году. По версии следствия, ещё в 2012–2013 годах, работая на другой должности в правоохранительных органах, он ежемесячно получал вознаграждения от теневого бизнеса, а затем, получив повышение, расширил масштабы коррупционной деятельности.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Мошенничество#Уголовное дело#Следственный комитет#Взятки#Коррупция
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