В Новосибирске экс-борец с коррупцией стал фигурантом третьего уголовного дела

После ареста в апреле 2024 года Вялков находился в следственном изоляторе, но затем был переведен под домашний арест. Однако покинуть изолятор ему так и не удалось — при переводе ему предъявили постановление о возбуждении нового уголовного дела, после чего его вновь взяли под стражу по решению Дзержинского суда. Дело Вялкова ведёт 5-е Следственное управление СК России, подчиняющееся напрямую Москве. Следователи изучают новые эпизоды коррупционной деятельности бывшего силовика.