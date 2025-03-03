В Новосибирске мошенники выманили 65 млн рублей у сына главы «Газпром-медиа»

Posted 3 марта, 10:38
Published 3 марта, 10:38
Modified 3 марта, 10:40
Updated 3 марта, 10:40
Мошенническая схема была запущена 8 февраля 2025 года. Двое 20-летних жителей Новосибирска, действовавшие по указке преступной группы, получили инструкции от злоумышленников, представившихся сотрудниками «Мегафона». Первоначально один из молодых людей прибыл к жертве — сыну главы «Газпром-медиа» и бывшему главе Роскомнадзора Александра Жарова — и забрал у него наличные средства, которые затем были переведены через встречу в одном из кафе в центре Москвы. На встрече в туалетной кабинке в кафе деньги передали второму участнику схемы, после чего денежные средства были полностью переданы организаторам аферы.
Правоохранительные органы уже задержали обоих участников, однако остаются в розыске еще несколько лиц, причастных к этой мошеннической операции. По данным «Базы», мошенники активно используют современные технологии, в том числе искусственный интеллект, для проведения телефонных обманов, что позволяет им действовать по всей России, особенно в регионах с новосибирским контингентом. В результате подобных преступных действий сотни жертв могут оказаться обманутыми,.