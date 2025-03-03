atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 10:38

Published 3 марта, 10:38

Modified 3 марта, 10:40

Updated 3 марта, 10:40

Снятие денег из банкомата

В Новосибирске мошенники выманили 65 млн рублей у сына главы «Газпром-медиа»

3 марта 2025, 10:38
Фото: 1MI. Снятие денег из банкомата
В Новосибирске раскрыли масштабную мошенническую схему, в результате которой злоумышленники суммарно присвоили 65 млн рублей у сына гендиректора «Газпром-медиа».

Мошенническая схема была запущена 8 февраля 2025 года. Двое 20-летних жителей Новосибирска, действовавшие по указке преступной группы, получили инструкции от злоумышленников, представившихся сотрудниками «Мегафона». Первоначально один из молодых людей прибыл к жертве — сыну главы «Газпром-медиа» и бывшему главе Роскомнадзора Александра Жарова — и забрал у него наличные средства, которые затем были переведены через встречу в одном из кафе в центре Москвы. На встрече в туалетной кабинке в кафе деньги передали второму участнику схемы, после чего денежные средства были полностью переданы организаторам аферы.

Правоохранительные органы уже задержали обоих участников, однако остаются в розыске еще несколько лиц, причастных к этой мошеннической операции. По данным «Базы», мошенники активно используют современные технологии, в том числе искусственный интеллект, для проведения телефонных обманов, что позволяет им действовать по всей России, особенно в регионах с новосибирским контингентом. В результате подобных преступных действий сотни жертв могут оказаться обманутыми,.

Микрозелень загнала новосибирского предпринимателя в макродолги
Узнать подробнее
Читайте также:
Искусственный интеллект за неделю помог задержать десятки человек в НовосибирскеМиллионы персональных данных россиян вновь попали к мошенникамЖители Новосибирска смогут установить самозапрет на оформление кредитов
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Москва#Полиция#Мошенничество#Мошенники#Искусственный интеллект#Газпром-медиа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика