В Новосибирске мошенники выманили 65 млн рублей у сына главы «Газпром-медиа»

Мошенническая схема была запущена 8 февраля 2025 года. Двое 20-летних жителей Новосибирска, действовавшие по указке преступной группы, получили инструкции от злоумышленников, представившихся сотрудниками «Мегафона». Первоначально один из молодых людей прибыл к жертве — сыну главы «Газпром-медиа» и бывшему главе Роскомнадзора Александра Жарова — и забрал у него наличные средства, которые затем были переведены через встречу в одном из кафе в центре Москвы. На встрече в туалетной кабинке в кафе деньги передали второму участнику схемы, после чего денежные средства были полностью переданы организаторам аферы.