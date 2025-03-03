В Новосибирске не хотят ремонтировать Димитровский мост — в чем проблема

Кроме того, проблемы с ремонтом Димитровского моста совпали с масштабными работами на Октябрьском мосту, что также усугубило транспортную ситуацию в городе. Власти обещали завершить ремонт Димитровского моста до конца 2025 года, однако на данный момент перспективы завершения работ остаются неопределенными, так как на конкурс не откликнулись даже те компании, которые могут быть заинтересованы в крупных государственных контрактах.