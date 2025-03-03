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Posted 3 марта, 07:08

Published 3 марта, 07:08

Modified 3 марта, 07:10

Updated 3 марта, 07:10

Димитровский мост

В Новосибирске не хотят ремонтировать Димитровский мост — в чем проблема

3 марта 2025, 07:08
Фото: Полина Симакова. atas.info. Димитровский мост

В Новосибирске не смогли найти подрдчика на ремонт Димитровского моста

В Новосибирске не удалось найти подрядчика для завершения ремонта Димитровского моста, следует из данных госзакупок.

Несмотря на объявление конкурса и стоимость контракта в 484,7 млн рублей, к 3 марта 2025 года не поступило ни одной заявки на участие. Закупка была объявлена 8 февраля.

Напомним, ранее был расторгнут контракт с предыдущим подрядчиком, ООО «Дороги Сибири». Причиной стало неисполнение обязательств и задержек с выполнением работ. После этого работы на мосту были приостановлены. После для ускорения работ мэрия ввела режим повышенной готовности на объекте, впрочем, юридические проблемы с упрощением процедуры заключения нового контракта вызвали недовольства со стороны прокуратуры. В результате подготовка к ремонту Димитровского моста затянулась.

Кроме того, проблемы с ремонтом Димитровского моста совпали с масштабными работами на Октябрьском мосту, что также усугубило транспортную ситуацию в городе. Власти обещали завершить ремонт Димитровского моста до конца 2025 года, однако на данный момент перспективы завершения работ остаются неопределенными, так как на конкурс не откликнулись даже те компании, которые могут быть заинтересованы в крупных государственных контрактах.

Новосибирский Минтранс требует со строителей четвертого моста 100 млн рублей
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Мэрия#Госзакупки#Прокуратура#Октябрьский мост#Подрядчик#Димитровский мост
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