В Новосибирске опубликован новый график выплат пенсий и пособий

Posted 3 марта, 08:03
Published 3 марта, 08:03
Modified 3 марта, 08:05
Updated 3 марта, 08:05
Согласно утвержденному графику, выплаты будут производиться в несколько этапов.
Пенсионные выплаты зачисляются на банковские счета в течение дня. Гражданам, которые получают выплаты через Почту России, следует ориентироваться на внутренний график работы почтовых отделений.
В СФР напомнили, что точное время поступления средств на карты зависит от работы банков. При возникновении вопросов, связанных с зачислением выплат, гражданам рекомендуется обращаться в свой банк.