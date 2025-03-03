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Posted 3 марта, 08:03

Published 3 марта, 08:03

Modified 3 марта, 08:05

Updated 3 марта, 08:05

Отделение СФР в Новосибирске

В Новосибирске опубликован новый график выплат пенсий и пособий

3 марта 2025, 08:03
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Отделение СФР в Новосибирске
Жителям Новосибирска рассказали, когда можно получить пенсию в марте 2025 года — график опубликовали в Социальном фонде России.

Согласно утвержденному графику, выплаты будут производиться в несколько этапов.

Пенсионные выплаты зачисляются на банковские счета в течение дня. Гражданам, которые получают выплаты через Почту России, следует ориентироваться на внутренний график работы почтовых отделений.

В СФР напомнили, что точное время поступления средств на карты зависит от работы банков. При возникновении вопросов, связанных с зачислением выплат, гражданам рекомендуется обращаться в свой банк.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Пенсии#Пособия#Выплаты и пособия#Социальный фонд России#График выплат
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