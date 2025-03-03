В Новосибирске правозащитницу оштрафовали за участие в нежелательной организации

Posted 3 марта, 06:30
Published 3 марта, 06:30
Modified 3 марта, 07:46
Updated 3 марта, 07:46
В Калининском районном суде, был рассмотрен случай общественницы Анны Тажеевой, которой был назначен штраф за поддержание нежелательной в РФ организации. Суд признал её виновной. Причиной административного наказания стало размещение Тажеевой в декабре прошлого года сообщения в соцсети, со ссылкой на видео с канала литовской организации, которая была внесена в перечень нежелательных. Во время суда правозащитница подтвердила свою вину. В результате она должна выплатить штраф в 5 000 рублей. Однако, это решение пока не вступило в силу.
Анна Тажеева известна своей активной правозащитной деятельностью, в частности, борьбой с незаконными школьными поборами и защитой прав детей. За годы работы она приобрела значительную популярность, участвуя в телешоу, таких как «Мужское/Женское» и «Миллион на мечту». В последнем проекте она выиграла крупную сумму, которую потратила на создание просветительских видео по правозащитной тематике.