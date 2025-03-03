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Posted 3 марта, 06:30

Published 3 марта, 06:30

Modified 3 марта, 07:46

Updated 3 марта, 07:46

Анна Тажеева в суде

В Новосибирске правозащитницу оштрафовали за участие в нежелательной организации

3 марта 2025, 06:30
Фото: Управление судебного дпартамента Новосибирской области. Анна Тажеева в суде
Правозащитницу из Новосибирска осудили за сопричастность к нежелательной организации, рассказали в управлении судебного департамента региона.

В Калининском районном суде, был рассмотрен случай общественницы Анны Тажеевой, которой был назначен штраф за поддержание нежелательной в РФ организации. Суд признал её виновной. Причиной административного наказания стало размещение Тажеевой в декабре прошлого года сообщения в соцсети, со ссылкой на видео с канала литовской организации, которая была внесена в перечень нежелательных. Во время суда правозащитница подтвердила свою вину. В результате она должна выплатить штраф в 5 000 рублей. Однако, это решение пока не вступило в силу.

Анна Тажеева известна своей активной правозащитной деятельностью, в частности, борьбой с незаконными школьными поборами и защитой прав детей. За годы работы она приобрела значительную популярность, участвуя в телешоу, таких как «Мужское/Женское» и «Миллион на мечту». В последнем проекте она выиграла крупную сумму, которую потратила на создание просветительских видео по правозащитной тематике.

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