В Новосибирске правозащитницу оштрафовали за участие в нежелательной организации

В Калининском районном суде, был рассмотрен случай общественницы Анны Тажеевой, которой был назначен штраф за поддержание нежелательной в РФ организации. Суд признал её виновной. Причиной административного наказания стало размещение Тажеевой в декабре прошлого года сообщения в соцсети, со ссылкой на видео с канала литовской организации, которая была внесена в перечень нежелательных. Во время суда правозащитница подтвердила свою вину. В результате она должна выплатить штраф в 5 000 рублей. Однако, это решение пока не вступило в силу.