В Новосибирске скончался выдающийся ученый и режиссер Леонид Сикорук

Леонид Леонидович Сикорук, чьим именем был назван астероид в 2009 году, стал основателем новосибирской обсерватории, инициировал производство телескопов, а также стал автором учебных пособий, режиссером телепередач для детей, в которых в увлекательном формате юным зрителям рассказывали о физике, геометрии и астрономии. Леонид Сикорук окончил ВГИК и стал у истоков новосибирского телевидения.