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Posted 3 марта, 13:02

Published 3 марта, 13:02

Modified 3 марта, 13:04

Updated 3 марта, 13:04

Леонид Леонидович Сикорук

В Новосибирске скончался выдающийся ученый и режиссер Леонид Сикорук

3 марта 2025, 13:02
Фото: соцсети. Леонид Леонидович Сикорук
В Новосибирске простятся с выдающимся деятелем науки и кинематографии Леонидом Сикорук.

Леонид Леонидович Сикорук, чьим именем был назван астероид в 2009 году, стал основателем новосибирской обсерватории, инициировал производство телескопов, а также стал автором учебных пособий, режиссером телепередач для детей, в которых в увлекательном формате юным зрителям рассказывали о физике, геометрии и астрономии. Леонид Сикорук окончил ВГИК и стал у истоков новосибирского телевидения.

Леонид Леонидович стал обладателем многих заслуженных премий и наград: ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств, звание человека года в Новосибирске, а также звание почетного жителя города. Он скончался на 88 году жизни.

Прощание с выдающимися новосибирским деятелем искусств состоится 5 марта в 12.00 в Соборе во имя Александра Невского в среду в 12:00.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Наука#Новосибирск#Искусство
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