В Новосибирске скончался выдающийся ученый и режиссер Леонид Сикорук

Posted 3 марта, 13:02
Published 3 марта, 13:02
Modified 3 марта, 13:04
Updated 3 марта, 13:04
Леонид Леонидович Сикорук, чьим именем был назван астероид в 2009 году, стал основателем новосибирской обсерватории, инициировал производство телескопов, а также стал автором учебных пособий, режиссером телепередач для детей, в которых в увлекательном формате юным зрителям рассказывали о физике, геометрии и астрономии. Леонид Сикорук окончил ВГИК и стал у истоков новосибирского телевидения.
Леонид Леонидович стал обладателем многих заслуженных премий и наград: ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств, звание человека года в Новосибирске, а также звание почетного жителя города. Он скончался на 88 году жизни.
Прощание с выдающимися новосибирским деятелем искусств состоится 5 марта в 12.00 в Соборе во имя Александра Невского в среду в 12:00.