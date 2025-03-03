В Новосибирской области мать заразившегося менингитом ребенка обвинила врачей скорой

Posted 3 марта, 14:06
Published 3 марта, 14:06
Modified 3 марта, 14:08
Updated 3 марта, 14:08
Трагическая и скоропостижная смерть маленького ребенка в Кольцово от менингита потрясла новосибирцев. Третьеклассник скончался за сутки — медики не успели принять мер.
Как рассказала мать погибшего мальчика в беседе с «КП-Новосибирск», врачи не сразу смогли поставить верный диагноз. По ее словам, женщина вызывала скорую дважды. В первый раз прибывшие медики сообщили, что у ребенка ангина и поставили укол, чтобы сбить температуру. Однако это не помогло и спустя три часа мать вызвала скорую снова. На этот раз было решено госпитализировать ребенка.
В реанимационном отделении спасти ребенка не удалось: болезнь прогрессировала слишком стремительно. Юный пациент скончался в течении суток.
Мама мальчика уверена, что заразить ее сына мог кто-то из одноклассников. Сейчас всю параллель третьих классов и один четвертый класс в школе №5 закрыли на карантин. На данный момент во всех школах Кольцово провели дезинфекцию.
Ранее врачи настойчиво призвали новосибирцев вакцинироваться от менингококковой инфекции.