В Новосибирской области мать заразившегося менингитом ребенка обвинила врачей скорой

Как рассказала мать погибшего мальчика в беседе с «КП-Новосибирск», врачи не сразу смогли поставить верный диагноз. По ее словам, женщина вызывала скорую дважды. В первый раз прибывшие медики сообщили, что у ребенка ангина и поставили укол, чтобы сбить температуру. Однако это не помогло и спустя три часа мать вызвала скорую снова. На этот раз было решено госпитализировать ребенка.