В Новосибирской области родители вступились за учительницу, уволенную после конфликта

Posted 3 марта, 13:36
Published 3 марта, 13:36
Modified 3 марта, 13:38
Updated 3 марта, 13:38
Как заявила мать школьника, 28-летняя учительница грубо схватила мальчика за руку и дергала его, угрожая детдомом. После служебного расследования педагог была уволена. Однако с решением администрации учебного заведения не согласились родители учеников и потребовали вернуть им классного руководителя.
О том, что произошло на самом деле, удалось узнать по записи с камер видеонаблюдения, сообщает «КП Новосибирск». Как оказалось, якобы пострадавший школьник ударил одноклассницу, девочка убежала в раздевалку. На входе в раздевалку учитель остановила мальчика, взяв его за плечо.
Родители и коллеги вступились за педагога, написав обращение в администрацию Тогучинского района. Экспертная комиссия обнаружила ряд нарушений в проведении служебного расследования администрацией школы. В частности, было нарушено право сотрудницы знать состав комиссии, которая занялась проверкой. Женщина сообщила, что в составе комиссии находилась учительница, с которой у нее ранее был конфликт.
Уволенная учительница обратилась в прокуратуру. На данный момент ожидается решение.
Ранее в Новосибирске мать школьника написала заявление в полицию о банде подростков, которая запугивает школьников.