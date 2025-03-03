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Posted 3 марта, 13:36

Published 3 марта, 13:36

Modified 3 марта, 13:38

Updated 3 марта, 13:38

В школе произошел инцидент

В Новосибирской области родители вступились за учительницу, уволенную после конфликта

3 марта 2025, 13:36
Фото: 1MI. В школе произошел инцидент
Учительница из Тогучинского района лишилась работы после инцидента с первоклассником: мать мальчика заявила, что педагог применила насилие по отношению к ее ребенку.

Как заявила мать школьника, 28-летняя учительница грубо схватила мальчика за руку и дергала его, угрожая детдомом. После служебного расследования педагог была уволена. Однако с решением администрации учебного заведения не согласились родители учеников и потребовали вернуть им классного руководителя.

О том, что произошло на самом деле, удалось узнать по записи с камер видеонаблюдения, сообщает «КП Новосибирск». Как оказалось, якобы пострадавший школьник ударил одноклассницу, девочка убежала в раздевалку. На входе в раздевалку учитель остановила мальчика, взяв его за плечо.

Родители и коллеги вступились за педагога, написав обращение в администрацию Тогучинского района. Экспертная комиссия обнаружила ряд нарушений в проведении служебного расследования администрацией школы. В частности, было нарушено право сотрудницы знать состав комиссии, которая занялась проверкой. Женщина сообщила, что в составе комиссии находилась учительница, с которой у нее ранее был конфликт.

Уволенная учительница обратилась в прокуратуру. На данный момент ожидается решение.

Ранее в Новосибирске мать школьника написала заявление в полицию о банде подростков, которая запугивает школьников.

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