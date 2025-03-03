В Новосибирской области родители вступились за учительницу, уволенную после конфликта

Родители и коллеги вступились за педагога, написав обращение в администрацию Тогучинского района. Экспертная комиссия обнаружила ряд нарушений в проведении служебного расследования администрацией школы. В частности, было нарушено право сотрудницы знать состав комиссии, которая занялась проверкой. Женщина сообщила, что в составе комиссии находилась учительница, с которой у нее ранее был конфликт.