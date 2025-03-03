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Posted 3 марта, 11:33

Published 3 марта, 11:33

Modified 3 марта, 11:35

Updated 3 марта, 11:35

Продажу алкоголя могут запретить

В России хотят запретить продажу алкоголя по воскресеньям

3 марта 2025, 11:33
Фото: 1MI. Продажу алкоголя могут запретить

В Новосибирске могут запретить продажу алкоголя по воскресеньям

Депутаты Госдумы предложили ограничить продажу алкоголя по выходным для повышения рождаемости.

Депутат Свинцов предложил дополнить федеральный закон о регулировании оборота спиртосодержащей продукции пунктом о полном запрете продажи алкоголя по воскресеньям.

Законопроект внесен на рассмотрение. Отмечается, что радикальные меры направлены на то, чтобы в выходные дни люди проводили время в кругу семьи, с любимым человеком или занимаясь спортом или хобби, вместо распития алкоголя.

Ранее в Новосибирске наказали нелегальных торговцев алкоголем.

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