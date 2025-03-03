В России хотят запретить продажу алкоголя по воскресеньям

Posted 3 марта, 11:33
Published 3 марта, 11:33
Modified 3 марта, 11:35
Updated 3 марта, 11:35
Депутат Свинцов предложил дополнить федеральный закон о регулировании оборота спиртосодержащей продукции пунктом о полном запрете продажи алкоголя по воскресеньям.
Законопроект внесен на рассмотрение. Отмечается, что радикальные меры направлены на то, чтобы в выходные дни люди проводили время в кругу семьи, с любимым человеком или занимаясь спортом или хобби, вместо распития алкоголя.
Ранее в Новосибирске наказали нелегальных торговцев алкоголем.