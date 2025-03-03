В России назвали города-лидеры по объемам строительства квартир

Posted 3 марта, 12:32
Published 3 марта, 12:32
Modified 3 марта, 12:34
Updated 3 марта, 12:34
Рейтинг из 100 городов России составили аналитики РИА. По данным экспертов, больше всего квартир за 2024 год было построено в Краснодаре и в Тюмени, меньше всего — в Комсомольске-на-Амуре и Мурманске.
Как отмечают аналитики, показатели за 2024 год в среднем ниже 2023 на 2%. Всего за год было построено свыше 1,36 млн новых квартир.
Новосибирск занял 20 место в рейтинге 100 российских городов.
Ранее свое жилье смогли получить вкладчики в долгострой в Новосибирске после проверки прокуратуры. Также ранее стала известна причина приостановки ремонта Дмитровского моста.