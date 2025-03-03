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Posted 3 марта, 12:32

Published 3 марта, 12:32

Modified 3 марта, 12:34

Updated 3 марта, 12:34

Новосибирск не стал лидером по объемам строительства квартир

В России назвали города-лидеры по объемам строительства квартир

3 марта 2025, 12:32
Фото: 1MI. Новосибирск не стал лидером по объемам строительства квартир

Новосибирск не стал лидером по объемам строительства квартир

Новосибирск не стал лидером по объему строительства квартир в 2024 году.

Рейтинг из 100 городов России составили аналитики РИА. По данным экспертов, больше всего квартир за 2024 год было построено в Краснодаре и в Тюмени, меньше всего — в Комсомольске-на-Амуре и Мурманске.

Как отмечают аналитики, показатели за 2024 год в среднем ниже 2023 на 2%. Всего за год было построено свыше 1,36 млн новых квартир.

Новосибирск занял 20 место в рейтинге 100 российских городов.

Ранее свое жилье смогли получить вкладчики в долгострой в Новосибирске после проверки прокуратуры. Также ранее стала известна причина приостановки ремонта Дмитровского моста.

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