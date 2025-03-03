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Posted 3 марта, 12:41

Published 3 марта, 12:41

Modified 3 марта, 12:43

Updated 3 марта, 12:43

Актриса Виктория Маслова

«Я давно не видела снег!»: актриса Маслова поделилась впечатлениями от Новосибирска

3 марта 2025, 12:41
Фото: Пресс-служба Zerapy. Актриса Виктория Маслова

Звезда сериала «Триггер» Маслова поделилась впечатлениями от Новосибирска

Виктория Маслова, ставшая официальным лицом новосибирского бренда косметики, поделилась своими впечатлениями после посещения города.

Актриса Виктория Маслова посетила Новосибирск с целью увидеть производство локального бренда уходовой косметики. Разработки сибирских специалистов восхитили актрису: по словам Масловой, отечественные инновации позволяют создавать по-настоящему качественную и натуральную продукцию.

Также Виктория отметила, что именно в Новосибирске ощутила близость к природе и впервые за долгое время увидела снег. Особое восхищение вызвал Академгородок. Маслова подчеркнула, что именно здесь «живут умные люди, работают учёные и всё, что они создают будет качественно».

Ранее звездный актер из Новосибирска Прилучный публично рассказал о ссорах с новой женой.

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