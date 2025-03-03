«Я давно не видела снег!»: актриса Маслова поделилась впечатлениями от Новосибирска

Posted 3 марта, 12:41
Published 3 марта, 12:41
Modified 3 марта, 12:43
Updated 3 марта, 12:43
Актриса Виктория Маслова посетила Новосибирск с целью увидеть производство локального бренда уходовой косметики. Разработки сибирских специалистов восхитили актрису: по словам Масловой, отечественные инновации позволяют создавать по-настоящему качественную и натуральную продукцию.
Также Виктория отметила, что именно в Новосибирске ощутила близость к природе и впервые за долгое время увидела снег. Особое восхищение вызвал Академгородок. Маслова подчеркнула, что именно здесь «живут умные люди, работают учёные и всё, что они создают будет качественно».
Ранее звездный актер из Новосибирска Прилучный публично рассказал о ссорах с новой женой.