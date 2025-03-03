Зарплата увеличится: на какую сумму может рассчитывать работник в 2025 году

«Инфляция будет продолжать съедать какой-то процент зарплаты, и в то же время это будет стимулировать рост зарплат, потому что есть спрос на рабочую силу, и работники, понимая планку заработной платы, готовы идти только на определенные деньги. Рост зарплат составит 12–15%, инфляция в среднем будет колебаться от 10% до 12% в зависимости от месяца 2025 года. Скорее всего, мы сможем выйти на разницу 8–10% между приростом зарплат и инфляцией», — заключила специалист.