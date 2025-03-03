Заводской рабочий из Новосибирска стал миллионером — как у него это получилось

Обычный житель сибирского города стал одним из 19 счастливчиков, которым посчастливилось выиграть по 1 миллиону рублей в тираже лотереи. Александр играет в лотерею с лета 2024 года. Обычно он выбирает по три-четыре билета на тираж, особо не задумываясь над номерами. В этот раз судьбоносный билет был куплен по той же схеме. В момент розыгрыша мужчина занимался домашними делами, болтал по телефону с сестрой и даже не подозревал, что жизнь вот-вот изменится.