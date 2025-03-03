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Posted 3 марта, 03:22

Published 3 марта, 03:22

Modified 3 марта, 03:24

Updated 3 марта, 03:24

Пачка денег

Заводской рабочий из Новосибирска стал миллионером — как у него это получилось

3 марта 2025, 03:22
Фото: 1MI. Пачка денег

В Новосибирске рабочий завода выиграл миллион рублей

В День защитника Отечества 23 февраля новосибирский рабочий завода Александра выиграл 1 млн рублей.

Обычный житель сибирского города стал одним из 19 счастливчиков, которым посчастливилось выиграть по 1 миллиону рублей в тираже лотереи. Александр играет в лотерею с лета 2024 года. Обычно он выбирает по три-четыре билета на тираж, особо не задумываясь над номерами. В этот раз судьбоносный билет был куплен по той же схеме. В момент розыгрыша мужчина занимался домашними делами, болтал по телефону с сестрой и даже не подозревал, что жизнь вот-вот изменится.

Раньше Александр выигрывал только небольшие суммы — 100-200 рублей, но даже такие мелкие успехи не позволяли ему потерять интерес к игре. Миллионный выигрыш стал для него неожиданным, но очень приятным сюрпризом.

Свой приз счастливчик планирует потратить на поездку в Сочи, где живут его родственники. Александр мечтает провести всё лето у моря, отдохнуть. Многие из тех, кому удается выиграть крупную сумму, планируют потратить ее на отдых. Кстати, с 2022 года жители Новосибирска выиграли в лотереях почти 100 млн рублей.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Сочи#Путешествия#Лотерея#Выигрыш#Миллионер
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