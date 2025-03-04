Для ремонта Димитровского моста снова объявят конкурс — подрядчика найдут за месяц

Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев пояснил, что ситуация осложняется жесткими техническими требованиями и высоким уровнем ответственности, предъявляемыми к подрядчикам. Несмотря на неоднократные попытки обновить конкурс, прежние участники не смогли справиться с масштабом работ, что уже несколько раз приводило к расторжению контрактов и задержкам в ремонте.