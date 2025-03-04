Для ремонта Димитровского моста снова объявят конкурс — подрядчика найдут за месяц

Posted 4 марта, 07:40
Published 4 марта, 07:40
Modified 4 марта, 07:42
Updated 4 марта, 07:42
Власти города вынуждены пересмотреть сметную стоимость работ и перезапустить конкурс на выбор подрядчика, поскольку первоначальный тендер, объявленный 8 февраля, не получил ни одной заявки. Согласно информации, предоставленной на официальном сайте госзакупок, ремонтная программа моста планировалась на сумму 484,7 млн рублей, но отсутствие интереса со стороны строительных компаний вынудило мэрию пересмотреть условия и привлечь новых участников.
Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев пояснил, что ситуация осложняется жесткими техническими требованиями и высоким уровнем ответственности, предъявляемыми к подрядчикам. Несмотря на неоднократные попытки обновить конкурс, прежние участники не смогли справиться с масштабом работ, что уже несколько раз приводило к расторжению контрактов и задержкам в ремонте.
Особое внимание уделяется не только ремонту дорожного полотна, но и комплексной модернизации моста с учетом необходимости создания безопасной инфраструктуры. Планируется расширение моста до четырёх полос, строительство дополнительных примыканий и пешеходных переходов, а также организация дублирующего проезда для снижения точек пересечения транспортных потоков.
Ремонт Димитровского моста начался в 2024 году. В мэрии утверждали, что ситуация с мостом требует срочного внимания, поскольку его техническое состояние угрожает безопасности движения. Нового подрядчика надеются найти до конца марта.