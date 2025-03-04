Ефимов рассказал о реконструкции 5,5 километра съездов на МКАД на востоке Москвы

Posted 4 марта, 15:04
Published 4 марта, 15:04
Modified 4 марта, 15:04
Updated 4 марта, 15:04
Как пишет mos.ru, в рамках запланированных работ предусмотрена модернизация съездов, полос разгона, боковых проездов и заездных карманов на участках, где МКАД пересекается с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы.
По словам Владимира Ефимова, проект включает в себя создание и обновление 5,5 километра дорожного покрытия. В планах также строительство бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на участке 1–3-го километров, реконструкция существующих съездов и возведение новых. В настоящее время осуществляется подготовительный этап работ, а окончание строительства намечено на август следующего года.
Реконструкция затронет такие районы, как Ивановское, Вешняки, Новокосино, Косино-Ухтомский, и городской округ Реутов в Московской области. Реализация данного проекта позволит значительно улучшить транспортное обслуживание на этих территориях.
Кроме того, проект предполагает создание съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост и организацию въезда-выезда с МКАД на улицу Сталеваров. Будут также проведены объединение и модернизация улиц Косинской и Реутовской. В Реутове планируется обновить съезд с МКАД на улицу Победы с организацией кругового движения для автомобилей.
Ранее Сергей Собянин рассказал об увеличении дорожной сети столицы на 100 километров, а также о строительстве 25 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов в 2024 году.