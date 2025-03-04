Ефимов рассказал о реконструкции 5,5 километра съездов на МКАД на востоке Москвы

Кроме того, проект предполагает создание съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост и организацию въезда-выезда с МКАД на улицу Сталеваров. Будут также проведены объединение и модернизация улиц Косинской и Реутовской. В Реутове планируется обновить съезд с МКАД на улицу Победы с организацией кругового движения для автомобилей.