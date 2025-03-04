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Posted 4 марта, 15:04

Published 4 марта, 15:04

Modified 4 марта, 15:04

Updated 4 марта, 15:04

Ефимов рассказал о реконструкции 5,5 километра съездов на МКАД на востоке Москвы

Ефимов рассказал о реконструкции 5,5 километра съездов на МКАД на востоке Москвы

4 марта 2025, 15:04
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о предстоящей реконструкции участка Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) на востоке города. Работы будут проводиться от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой.

Как пишет mos.ru, в рамках запланированных работ предусмотрена модернизация съездов, полос разгона, боковых проездов и заездных карманов на участках, где МКАД пересекается с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы.

По словам Владимира Ефимова, проект включает в себя создание и обновление 5,5 километра дорожного покрытия. В планах также строительство бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на участке 1–3-го километров, реконструкция существующих съездов и возведение новых. В настоящее время осуществляется подготовительный этап работ, а окончание строительства намечено на август следующего года.

Реконструкция затронет такие районы, как Ивановское, Вешняки, Новокосино, Косино-Ухтомский, и городской округ Реутов в Московской области. Реализация данного проекта позволит значительно улучшить транспортное обслуживание на этих территориях.

Кроме того, проект предполагает создание съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост и организацию въезда-выезда с МКАД на улицу Сталеваров. Будут также проведены объединение и модернизация улиц Косинской и Реутовской. В Реутове планируется обновить съезд с МКАД на улицу Победы с организацией кругового движения для автомобилей.

Ранее Сергей Собянин рассказал об увеличении дорожной сети столицы на 100 километров, а также о строительстве 25 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов в 2024 году.

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