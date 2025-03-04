Экономист считает, что США могут снять санкции с российских олигархов

Российская экономика в условиях многолетних санкций смогла адаптироваться и даже выиграть. По словам Литвиненко, главной победой стала политика импортозамещения, которая только сейчас начала работать полноценно и комплексно. Звучат мнения, что отмена санкций ударит по отраслям, работающим в направлении импортозамещения в РФ. Но государство может выдвинуть протекционистские меры, которые позволят выставить барьеры в отношении тех предприятий и отраслей, которые еще достаточно «молоды» относительно своих зарубежных конкурентов, поддержать их, заявила экономист.