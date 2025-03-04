Год на подготовку: сколько москвичу нужно откладывать на путешествие

За год до поездки начинают копить 32% москвичей, благодаря чему большинство из них (67%) могут обойтись без кредитных средств в путешествии, а 22% и вовсе могут ни в чем себе не отказывать на отдыхе. Многие начинают откладывать деньги за 9,5 месяцев до отпуска, за это время удается накопить в среднем 241 тысячу рублей. Примечательно, что больше всего на отдых откладывают зумеры (18-24 года) — в среднем 31,4 тысячи рублей в месяц, чтобы накопить более 300 тысяч рублей.