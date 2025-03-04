atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 05:40

Published 4 марта, 05:40

Modified 4 марта, 05:40

Updated 4 марта, 05:40

Год на подготовку: сколько москвичу нужно откладывать на путешествие

4 марта 2025, 05:40
Каждый месяц многие жители Москвы в среднем откладывают 30 тысяч рублей на отдых, что на 4,6 тысячи рублей больше, чем в среднем по стране (25,4 тысячи рублей), выяснили аналитики «Авито Путешествий».

Данные исследования стали доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

За год до поездки начинают копить 32% москвичей, благодаря чему большинство из них (67%) могут обойтись без кредитных средств в путешествии, а 22% и вовсе могут ни в чем себе не отказывать на отдыхе. Многие начинают откладывать деньги за 9,5 месяцев до отпуска, за это время удается накопить в среднем 241 тысячу рублей. Примечательно, что больше всего на отдых откладывают зумеры (18-24 года) — в среднем 31,4 тысячи рублей в месяц, чтобы накопить более 300 тысяч рублей.

По данным «Авито», 21% россиян тратят деньги в отпуске с умом — не экономят излишне, но и не бросают на ветер. Однако 20% предпочитают ни в чем себе не отказывать, всего 2% опрошенных готовы пожертвовать любым комфортом в пользу дешевизны поездки. Большинство (61%) не готовы экономить на питании, 48% — на жилье, 38% — на экскурсиях и досуге. Аналитики отметили, что респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

Больше запланированного тратят в путешествии 48% опрошенных, 38% удается не выйти за рамки, а 14% и вовсе оставляют часть отложенных денег нетронутыми. Россияне избегают кредитов на поездку (66% россиян не берут кредиты на путешествия, москвичей — 67%), но все-таки 11% респондентов периодически занимают деньги на отпуск.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика