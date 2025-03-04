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Posted 4 марта, 11:54

Published 4 марта, 11:54

Modified 4 марта, 11:56

Updated 4 марта, 11:56

Андрей Травников на выездном совещании

Губернатор Травников контролирует реализацию значимых проектов в Баганском районе

4 марта 2025, 11:54
Фото: Правительство Новосибирской области. Андрей Травников на выездном совещании
В рамках рабочей поездки в юго-западные районы Новосибирской области губернатор Андрей Травников посетил Баганский район, где оценил результаты реализации соиально-значимых объектов.

Андрей Травников отметил, что Баганский район, несмотря на свою удаленность от Новосибирска, активно участвует в различных инициативах, что позволяет развивать территорию и создавать комфортные условия для жизни местных жителей.

«Это необходимо для того, чтобы здесь молодёжь закреплялась и поддерживалась деятельность. Поэтому район в своё время вошёл в Комплексную программу развития сельских территорий», — заявил глава региона.

Одним из ярких примеров успешной реализации партийных проектов стал новый плавательный бассейн в селе Баган, который стал не только спортивным центром, но и местом активного общения для всех возрастных категорий. Это стало возможным благодаря проекту «Народная программа», а также государственной программе по комплексному развитию сельских территорий.

Бассейн в Баганском районе
Тренажеры в Баганском районе
Бассейн в Баганском районе. Фото: Правительство Новосибирской области

Баганский район активно включился и в другие региональные программы, такие как инициативное бюджетирование. Андрей Шимкив, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области, отметил, что район успешно реализует проекты на нескольких объектах: кроме бассейна, это также дом культуры и манеж. Программы позволили не только улучшить инфраструктуру, но и активно контролировать исполнение проектов, начиная с разработки документации и заканчивая завершением строительства.

Губернатор также проконтролировал работы, связанные с капитальным ремонтом детского отделения Баганской центральной районной больницы. В результате ремонта в 2023 году в детском отделении Баганской ЦРБ были созданы более комфортные условия для детей, что позволило улучшить качество медицинского обслуживания.

Отделение больницы
Отделение больницы. Фото: Правительство Новосибирской области

Кроме того, в районе продолжается развитие медицинской инфраструктуры. В рамках модернизации системы здравоохранения в 2023 году было построено пять новых фельдшерско-акушерских пунктов в разных населенных пунктах района.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Бассейн#Андрей Травников#Развитие#Проект#Бюджетирование
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