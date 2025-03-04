Губернатор Травников контролирует реализацию значимых проектов в Баганском районе

Баганский район активно включился и в другие региональные программы, такие как инициативное бюджетирование. Андрей Шимкив, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области, отметил, что район успешно реализует проекты на нескольких объектах: кроме бассейна, это также дом культуры и манеж. Программы позволили не только улучшить инфраструктуру, но и активно контролировать исполнение проектов, начиная с разработки документации и заканчивая завершением строительства.