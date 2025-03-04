Губернатор Травников контролирует реализацию значимых проектов в Баганском районе

Posted 4 марта, 11:54
Published 4 марта, 11:54
Modified 4 марта, 11:56
Updated 4 марта, 11:56
Андрей Травников отметил, что Баганский район, несмотря на свою удаленность от Новосибирска, активно участвует в различных инициативах, что позволяет развивать территорию и создавать комфортные условия для жизни местных жителей.
«Это необходимо для того, чтобы здесь молодёжь закреплялась и поддерживалась деятельность. Поэтому район в своё время вошёл в Комплексную программу развития сельских территорий», — заявил глава региона.
Одним из ярких примеров успешной реализации партийных проектов стал новый плавательный бассейн в селе Баган, который стал не только спортивным центром, но и местом активного общения для всех возрастных категорий. Это стало возможным благодаря проекту «Народная программа», а также государственной программе по комплексному развитию сельских территорий.
Баганский район активно включился и в другие региональные программы, такие как инициативное бюджетирование. Андрей Шимкив, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области, отметил, что район успешно реализует проекты на нескольких объектах: кроме бассейна, это также дом культуры и манеж. Программы позволили не только улучшить инфраструктуру, но и активно контролировать исполнение проектов, начиная с разработки документации и заканчивая завершением строительства.
Губернатор также проконтролировал работы, связанные с капитальным ремонтом детского отделения Баганской центральной районной больницы. В результате ремонта в 2023 году в детском отделении Баганской ЦРБ были созданы более комфортные условия для детей, что позволило улучшить качество медицинского обслуживания.
Кроме того, в районе продолжается развитие медицинской инфраструктуры. В рамках модернизации системы здравоохранения в 2023 году было построено пять новых фельдшерско-акушерских пунктов в разных населенных пунктах района.