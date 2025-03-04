Инновации для защиты урожая: центр биотехнологий стартует в Новосибирской области

Posted 4 марта, 08:16
Published 4 марта, 08:16
Modified 4 марта, 08:33
Updated 4 марта, 08:33
Новый научный центр, расположенный в инновационной зоне, объединяет пять специализированных лабораторий, где учёные занимаются разработкой экологически чистых средств борьбы с вредителями, а также инновационных удобрений. Особое внимание уделяется созданию биоинсектицидов против таких вредителей, как колорадский жук, а также разработке методов разведения полезных насекомых, способных естественным образом снижать численность вредителей. В лабораториях проводятся эксперименты по поиску эффективных штаммов микроорганизмов, способных улучшить качество почвы и повысить урожайность, что, по мнению специалистов, значительно расширит экспортный потенциал региона.
Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила, что открытие центра имеет огромное значение для региона, поскольку позволяет сократить зависимость сельского хозяйства от импортных химикатов и одновременно стимулировать развитие биоэкономики.
«Центр биологической защиты растений — это важный элемент стратегии Новосибирской области в рамках национальных проектов „Технологическое обеспечение продовольственной безопасности“ и „Биоэкономика“», — подчеркнула Мануйлова.
На презентации разработок в центре министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев отметил, что новый объект уже продемонстрировал потенциал: учёные успешно протестировали биопрепараты, способные защитить урожай от вредителей, и создали инновационные удобрения, которые можно внедрять в агропромышленный сектор с минимальными экологическими рисками. Васильев добавил, что сотрудничество с научными и производственными компаниями науки города Кольцово позволит вывести разработки центра на новый уровень и обеспечить конкурентоспособность продукции на мировом рынке.