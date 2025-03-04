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Posted 4 марта, 08:16

Published 4 марта, 08:16

Modified 4 марта, 08:33

Updated 4 марта, 08:33

Растения в центре

Инновации для защиты урожая: центр биотехнологий стартует в Новосибирской области

4 марта 2025, 08:16
Фото: Правительство Новосибирской области. Растения в центре

В Новосибирской области открыт Центр биологической защиты растений

В рамках национальной программы «Приоритет-2030», Министерство образования и науки РФ вместе с Правительством Новосибирской области запустили новый исследовательский центр, направленный на развитие биотехнологий в сельском хозяйстве.

Новый научный центр, расположенный в инновационной зоне, объединяет пять специализированных лабораторий, где учёные занимаются разработкой экологически чистых средств борьбы с вредителями, а также инновационных удобрений. Особое внимание уделяется созданию биоинсектицидов против таких вредителей, как колорадский жук, а также разработке методов разведения полезных насекомых, способных естественным образом снижать численность вредителей. В лабораториях проводятся эксперименты по поиску эффективных штаммов микроорганизмов, способных улучшить качество почвы и повысить урожайность, что, по мнению специалистов, значительно расширит экспортный потенциал региона.

Центр биотехнологий
Центр биотехнологий
Центр биотехнологий
Центр биотехнологий. Фото: Правительство Новосибирской области

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила, что открытие центра имеет огромное значение для региона, поскольку позволяет сократить зависимость сельского хозяйства от импортных химикатов и одновременно стимулировать развитие биоэкономики.

«Центр биологической защиты растений — это важный элемент стратегии Новосибирской области в рамках национальных проектов „Технологическое обеспечение продовольственной безопасности“ и „Биоэкономика“», — подчеркнула Мануйлова.
Центр биотехнологий
Центр биотехнологий
Центр биотехнологий
Центр биотехнологий
Центр биотехнологий. Фото: Правительство Новосибирской области

На презентации разработок в центре министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев отметил, что новый объект уже продемонстрировал потенциал: учёные успешно протестировали биопрепараты, способные защитить урожай от вредителей, и создали инновационные удобрения, которые можно внедрять в агропромышленный сектор с минимальными экологическими рисками. Васильев добавил, что сотрудничество с научными и производственными компаниями науки города Кольцово позволит вывести разработки центра на новый уровень и обеспечить конкурентоспособность продукции на мировом рынке.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирская область#Правительство#Растения#Сельское хозяйство#Импортозамещение#Биология
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