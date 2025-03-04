Инновации для защиты урожая: центр биотехнологий стартует в Новосибирской области

На презентации разработок в центре министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев отметил, что новый объект уже продемонстрировал потенциал: учёные успешно протестировали биопрепараты, способные защитить урожай от вредителей, и создали инновационные удобрения, которые можно внедрять в агропромышленный сектор с минимальными экологическими рисками. Васильев добавил, что сотрудничество с научными и производственными компаниями науки города Кольцово позволит вывести разработки центра на новый уровень и обеспечить конкурентоспособность продукции на мировом рынке.