Компании с госучастием закупили в 2024 году у МСП на 9,6 трлн рублей

Стоит отметить, что малый и средний бизнес имеет возможность участвовать в программе «выращивания», инициированной Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП. В рамках этой программы он может заключать долгосрочные офсетные договоры с одной из государственных компаний. На данный момент уже подписано 16 таких договоров на общую сумму свыше 6,6 млрд рублей. В 2025 году еще девять государственных компаний планируют утвердить свои программы по «выращиванию» поставщиков.