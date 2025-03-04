Компании с госучастием закупили в 2024 году у МСП на 9,6 трлн рублей

Posted 4 марта, 06:05
Published 4 марта, 06:05
Modified 4 марта, 06:05
Updated 4 марта, 06:05
Этот показатель стал рекордным с момента внедрения обязательной 25%-ной квоты на закупки у МСП, за соблюдением которой следят Корпорация МСП и уполномоченные региональные органы. Рост произошел благодаря значительному увеличению объема закупок в сфере обрабатывающих производств, наращиванию поставок высокотехнологичной продукции и разработке отечественных ИТ-решений.
Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак рассказал, что обеспечение участия малого и среднего бизнеса в закупках государственных компаний является важной мерой развития предпринимательской инициативы в рамках нового федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сформировался устойчивый тренд на увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок у представителей малого и среднего предпринимательства. В прошлом году компании малого и среднего бизнеса предоставили крупным госзаказчикам инновационной продукции на сумму около 905 млрд рублей. Таким образом, растет вклад МСП в развитие ключевых отраслей, что способствует формированию экономики предложения, пишет «Коммерсантъ».
Участие в закупках государственных компаний обеспечивает малый и средний бизнес стабильным и крупным рынком сбыта, открывает возможности для дальнейшего роста, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По его словам, в прошлом году число субъектов МСП, заключивших контракты с государственными компаниями, возросло на 6,1% по сравнению с 2023 годом и превысило 226 тысяч, что также является рекордным результатом. Это свидетельствует о растущем доверии к малому и среднему бизнесу. Предприниматели готовы добросовестно выполнять свои обязательства и эффективно взаимодействовать с крупными заказчиками.
При этом более 73% от общего объема закупок у малого и среднего бизнеса составила продукция производственного назначения. Кроме того, по сравнению с 2023 годом сумма поставок МСП компаниям с госучастием в сфере обрабатывающих производств возросла более чем на треть, достигнув 3,3 трлн рублей.
Наибольший объем закупок у МСП зафиксирован в Москве (3,1 трлн рублей), Санкт-Петербурге (801,4 млрд рублей), Республике Татарстан (552,6 млрд рублей), а также в Московской (431,3 млрд рублей) и Свердловской (346,9 млрд рублей) областях.
В топ-10 регионов по приросту объемов заключенных договоров по сравнению с 2023 годом входят: Москва (+1 трлн рублей), Республика Татарстан (+360,9 млрд рублей), Санкт-Петербург (+119,5 млрд рублей), Свердловская область (+91,2 млрд рублей), Московская область (+69,1 млрд рублей), Новосибирская область (+49,7 млрд рублей), Тюменская область (+32,8 млрд рублей), Пермский край (+31,2 млрд рублей), Краснодарский край (+31,1 млрд рублей) и Ленинградская область (+28,9 млрд рублей).
Стоит отметить, что малый и средний бизнес имеет возможность участвовать в программе «выращивания», инициированной Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП. В рамках этой программы он может заключать долгосрочные офсетные договоры с одной из государственных компаний. На данный момент уже подписано 16 таких договоров на общую сумму свыше 6,6 млрд рублей. В 2025 году еще девять государственных компаний планируют утвердить свои программы по «выращиванию» поставщиков.