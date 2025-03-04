Концерт скандального рэпера OG Buda в Новосибирске отменили — причины

Ранее OG Buda, настоящее имя которого Григорий Ляхов, не раз становился объектом критики. В 2022 году общественные деятели направляли обращения в различные инстанции, включая прокуратуру и Следственный комитет, требуя проверки его творчества на предмет экстремизма и пропаганды нетрадиционных ценностей. Помимо этого, в его текстах обнаружили моменты, которые сочли оскорбительными по отношению к памяти о Великой Отечественной войне.