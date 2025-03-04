atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 09:47

Published 4 марта, 09:47

Modified 4 марта, 12:40

Updated 4 марта, 12:40

Григорий Ляхов

Концерт скандального рэпера OG Buda в Новосибирске отменили — причины

4 марта 2025, 09:47
Фото: соцсети исполнителя. Григорий Ляхов

В Новосибирске отменили концерт скандального рэпера OG Buda

Стало известно об отмене концерта исполнителя OG Buda, который должен был состояться в «Сибирь-Арене», об этом рассказали представители самой площадки.

Выступление рэпера OG Buda, которое ожидали поклонники в Новосибирске, было отменено. Организаторы мероприятия официально заявили, что концерт не числится в планах концертной площадки ЛДС «Сибирь», где он должен был состояться 6 марта. По их словам, для выступления даже не был заключен договор.

Предполагается, что решение было принято после давления со стороны общественности. В интернете продолжает распространяться реклама концерта, а билеты, стоимость которых начиналась от двух тысяч рублей, уже успели разойтись.

Ранее OG Buda, настоящее имя которого Григорий Ляхов, не раз становился объектом критики. В 2022 году общественные деятели направляли обращения в различные инстанции, включая прокуратуру и Следственный комитет, требуя проверки его творчества на предмет экстремизма и пропаганды нетрадиционных ценностей. Помимо этого, в его текстах обнаружили моменты, которые сочли оскорбительными по отношению к памяти о Великой Отечественной войне.

Стоит отметить, что в ноябре 2024 года московский Измайловский суд постановил запретить восемь композиций различных исполнителей, включая несколько треков OG Buda. В частности, в песнях «На кассе» и «Дает» были выявлены признаки, которые интерпретировали как реабилитацию нацизма.

Вор-организатор вынудил Ирину Дубцову отменить концерты в Сибири
Узнать подробнее
Читайте также:
Екатерина Мизулина и SHAMAN вместе появились на публике в НовосибирскеНовосибирцы не хотят идти на постановку с Никитой КологривымФаллосы довели новосибирского депутата до истерики
#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Скандал#Билеты#Концерт#Сибирь-Арена#OG Buda#Экстремизм
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика