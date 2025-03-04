Концерт скандального рэпера OG Buda в Новосибирске отменили — причины

Posted 4 марта, 09:47
Published 4 марта, 09:47
Modified 4 марта, 12:40
Updated 4 марта, 12:40
Выступление рэпера OG Buda, которое ожидали поклонники в Новосибирске, было отменено. Организаторы мероприятия официально заявили, что концерт не числится в планах концертной площадки ЛДС «Сибирь», где он должен был состояться 6 марта. По их словам, для выступления даже не был заключен договор.
Предполагается, что решение было принято после давления со стороны общественности. В интернете продолжает распространяться реклама концерта, а билеты, стоимость которых начиналась от двух тысяч рублей, уже успели разойтись.
Ранее OG Buda, настоящее имя которого Григорий Ляхов, не раз становился объектом критики. В 2022 году общественные деятели направляли обращения в различные инстанции, включая прокуратуру и Следственный комитет, требуя проверки его творчества на предмет экстремизма и пропаганды нетрадиционных ценностей. Помимо этого, в его текстах обнаружили моменты, которые сочли оскорбительными по отношению к памяти о Великой Отечественной войне.
Стоит отметить, что в ноябре 2024 года московский Измайловский суд постановил запретить восемь композиций различных исполнителей, включая несколько треков OG Buda. В частности, в песнях «На кассе» и «Дает» были выявлены признаки, которые интерпретировали как реабилитацию нацизма.