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Posted 4 марта, 06:35

Published 4 марта, 06:35

Modified 4 марта, 06:40

Updated 4 марта, 06:40

Курская пенсионерка перевела мошенникам 5 миллионов рублей при «замене счетчиков»

4 марта 2025, 06:35
Пожилая жительница Курска стала жертвой мошенников и лишилась своих сбережений. По информации издания «Вести. Курск», 66-летняя женщина перевела аферистам почти пять миллионов рублей.

Мошенники выманили деньги, представившись сотрудниками энергосберегающей компании. По телефону незнакомец сообщил о замене счетчика и попросил номер СНИЛС. Сразу же ей пришло сообщение на телефон о входе в личный кабинет на «Госуслугах», пишет 360.ru.

Потом ей сообщили о взломе учетной записи. Позвонивший попросил включить демонстрацию экрана и убедил пенсионерку передать коды из поступивших СМС-сообщений.

Затем с пожилой женщиной связался якобы сотрудник Росфинмониторинга, который сообщил о попытке вывода средств за границу. Пенсионерку запугали уголовным преследованием, если она не будет сотрудничать. Женщина в течение нескольких дней переводила деньги на указанные счета.

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