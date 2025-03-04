Март 2025: календарь выходных, праздников и лайфхаки для отпуска

Posted 4 марта, 05:26
Published 4 марта, 05:26
Modified 4 марта, 05:28
Updated 4 марта, 05:28
В марте 2025 года при пятидневке:
20 полных рабочих дней;
1 сокращённый (7 марта — предпраздничный, -1 час);
10 выходных: 1–2, 8–9, 15–16, 22–23, 29–30 марта.
Главный праздник месяца — Международный женский день (8 марта). Так как он выпадает на субботу, выходные продлятся 8–9 марта, а дополнительный день отдыха перенесён на 13 июня.
Эксперты по кадровому учёту советуют:
Невыгодно в марте: 21 рабочий день (с учётом сокращённого) — разница между зарплатой и отпускными будет ощутимой.
Лучшие месяцы-2025:
Аутсайдеры: май (18 дней), июнь и ноябрь (по 19).
Совет: Добавьте к мартовским выходным (29–30) отпуск с 31 марта — захватите часть апреля с 22 трудовыми днями.
Российские праздники:
9 марта — День геодезиста и картографа (второе воскресенье месяца);
16 марта — День работников ЖКХ и торговли (третье воскресенье);
25 марта — День культуры;
27 марта — День Росгвардии.
Международные события:
1 марта — День борьбы с дискриминацией;
10 марта — День счастья и женщин-судей;
21 марта — День лесов, ледников и людей с синдромом Дауна;
30 марта — День «Ноль отходов».
Церковный календарь:
3 марта — 19 апреля — Великий пост;
15, 22, 29 марта — Родительские субботы (поминовение усопших).
Советы для марта
Планируйте садовые работы: 21 марта (День лесов) — идеально для подготовки рассады.
Экологичный отдых: 30 марта проведите субботник в рамках Дня без отходов.
Культурный рывок: 25 марта посетите музеи или театры — многие готовят акции ко Дню работника культуры.