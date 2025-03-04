Март 2025: календарь выходных, праздников и лайфхаки для отпуска

Жителям Новосибирска рассказали, как отдыхаем в марте

Третий месяц года, названный в честь древнеримского бога Марса, в 2025-м принесёт не только первые признаки весны, но и насыщенную череду праздников: разбираемся, как спланировать график, чтобы совместить труд и отдых.