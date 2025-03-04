atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 05:26

Published 4 марта, 05:26

Modified 4 марта, 05:28

Updated 4 марта, 05:28

Как отдыхаем

Март 2025: календарь выходных, праздников и лайфхаки для отпуска

4 марта 2025, 05:26
Фото: 1MI. Как отдыхаем

Жителям Новосибирска рассказали, как отдыхаем в марте

Третий месяц года, названный в честь древнеримского бога Марса, в 2025-м принесёт не только первые признаки весны, но и насыщенную череду праздников: разбираемся, как спланировать график, чтобы совместить труд и отдых.

Рабочие и выходные дни в марте

В марте 2025 года при пятидневке:

  • 20 полных рабочих дней;

  • 1 сокращённый (7 марта — предпраздничный, -1 час);

  • 10 выходных: 1–2, 8–9, 15–16, 22–23, 29–30 марта.

Главный праздник месяца — Международный женский день (8 марта). Так как он выпадает на субботу, выходные продлятся 8–9 марта, а дополнительный день отдыха перенесён на 13 июня.

Дополнительные выходные на Пасху и в День Святой Троицы — будут или нет
Узнать подробнее

Когда брать отпуск?

Эксперты по кадровому учёту советуют:

  • Невыгодно в марте: 21 рабочий день (с учётом сокращённого) — разница между зарплатой и отпускными будет ощутимой.

Лучшие месяцы-2025:

  • Июль и октябрь — по 23 рабочих дня;
  • Август, сентябрь, апрель — 22 дня.

  • Аутсайдеры: май (18 дней), июнь и ноябрь (по 19).

Совет: Добавьте к мартовским выходным (29–30) отпуск с 31 марта — захватите часть апреля с 22 трудовыми днями.

Стало известно, почему невозможно дозвониться в регистратуру поликлиники — что делать
Узнать подробнее

Торжественные даты: профессиональные и международные

Российские праздники:

  • 9 марта — День геодезиста и картографа (второе воскресенье месяца);

  • 16 марта — День работников ЖКХ и торговли (третье воскресенье);

  • 25 марта — День культуры;

  • 27 марта — День Росгвардии.

Международные события:

  • 1 марта — День борьбы с дискриминацией;

  • 10 марта — День счастья и женщин-судей;

  • 21 марта — День лесов, ледников и людей с синдромом Дауна;

  • 30 марта — День «Ноль отходов».

Новосибирский чиновник из мэрии ушел добровольцем на СВО
Узнать подробнее

Церковный календарь:

  • 3 марта — 19 апреля — Великий пост;

  • 15, 22, 29 марта — Родительские субботы (поминовение усопших).

Советы для марта

  1. Планируйте садовые работы: 21 марта (День лесов) — идеально для подготовки рассады.

  2. Экологичный отдых: 30 марта проведите субботник в рамках Дня без отходов.

  3. Культурный рывок: 25 марта посетите музеи или театры — многие готовят акции ко Дню работника культуры.

Стали известны причины постоянных задержек электричек в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Семья из Новосибирска заболела смертельной лихорадкой на островеНовосибирск готовится к рекордной жаре: ожидается лето с температурой +45В Новосибирской области родители вступились за учительницу, уволенную после конфликта
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Россия#Отдых#Выходные#Праздники#Весна
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика