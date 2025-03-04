Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил подготовиться к раннему паводку

Posted 4 марта, 12:27
Published 4 марта, 12:27
Modified 4 марта, 12:29
Updated 4 марта, 12:29
В Новосибирске определено 173 участка в многоквартирных домах и 40 в частном секторе, где существует угроза подтопления. Особое внимание уделяется 38 участкам на улично-дорожной сети, где активно проводится вывоз снега.
«Обратите внимание на вывоз снега с придомовых территорий, усильте контроль, чтобы не произошло подтопление многоквартирных домов и домов частного сектора, находящихся в низинах. Вывоз снега — одна из главных противопаводковых мер», — отметил мэр.
До 6 марта районные администрации должны подготовить графики вывоза снега. Также началась подготовка ливневых канализаций и очистка крыш от снега и наледи. Важным этапом работы станет мониторинг дамбы реки Тулы и других потенциально опасных объектов.