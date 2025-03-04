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Posted 4 марта, 12:27

Published 4 марта, 12:27

Modified 4 марта, 12:29

Updated 4 марта, 12:29

Вскрытие реки

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил подготовиться к раннему паводку

4 марта 2025, 12:27
Фото: 1MI. Вскрытие реки
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отдал распоряжение усилить меры по предотвращению подтоплений в связи с прогнозами о раннем паводке.

В Новосибирске определено 173 участка в многоквартирных домах и 40 в частном секторе, где существует угроза подтопления. Особое внимание уделяется 38 участкам на улично-дорожной сети, где активно проводится вывоз снега.

«Обратите внимание на вывоз снега с придомовых территорий, усильте контроль, чтобы не произошло подтопление многоквартирных домов и домов частного сектора, находящихся в низинах. Вывоз снега — одна из главных противопаводковых мер», — отметил мэр.

До 6 марта районные администрации должны подготовить графики вывоза снега. Также началась подготовка ливневых канализаций и очистка крыш от снега и наледи. Важным этапом работы станет мониторинг дамбы реки Тулы и других потенциально опасных объектов.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Вода#Потоп#Частный сектор#Паводок#Подтопление#Максим Кудрявцев#Вывоз снега
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