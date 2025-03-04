Названо имя кандидата в руководители нового департамента мэрии Новосибирска

Александр Стефанов известен в регионе как соавтор инициатив ОНФ по мониторингу дорожных работ. Его возможное назначение связывают с необходимостью усиления контроля за использованием бюджетных средств. Решение по назначению ожидается до конца марта 2025 года. В случае одобрения Стефанов станет первым представителем ОНФ на столь высокой позиции в мэрии за последние 5 лет. Тем временем чиновник из мэрии ушел на СВО.