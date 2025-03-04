Названо имя кандидата в руководители нового департамента мэрии Новосибирска

Posted 4 марта, 04:19
Published 4 марта, 04:19
Modified 4 марта, 04:21
Updated 4 марта, 04:21
В администрации Новосибирска идёт обсуждение кандидата на руководящую позицию в недавно созданном департаменте дорожного хозяйства и инфраструктуры. По данным СМИ, основным претендентом стал Александр Стефанов — активный участник регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Осенью 2024 года мэрия приняла решение о разделении Департамента транспорта на две структуры:
Департамент транспорта — сохранит функции управления общественным транспортом и логистикой.
Департамент дорожно-благоустроительного комплекса — займётся развитием автодорог, безопасностью движения, ремонтом инфраструктуры и внедрением «умных» технологий в городское пространство.
Чем займётся новый департамент?
В зону ответственности войдут:
Реализация проектов по нацпрограмме «Безопасные качественные дороги»;
Внедрение систем видеоанализа аварийности;
Координация зимней уборки улиц и борьбы с гололёдом;
Сотрудничество с подрядчиками по ремонту мостов и развязок.
Александр Стефанов известен в регионе как соавтор инициатив ОНФ по мониторингу дорожных работ. Его возможное назначение связывают с необходимостью усиления контроля за использованием бюджетных средств. Решение по назначению ожидается до конца марта 2025 года. В случае одобрения Стефанов станет первым представителем ОНФ на столь высокой позиции в мэрии за последние 5 лет. Тем временем чиновник из мэрии ушел на СВО.