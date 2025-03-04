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Posted 4 марта, 04:19

Published 4 марта, 04:19

Modified 4 марта, 04:21

Updated 4 марта, 04:21

Кто займет кресло

Названо имя кандидата в руководители нового департамента мэрии Новосибирска

4 марта 2025, 04:19
Фото: atas.info. Кто займет кресло
Новосибирск готовится к реформе дорожного хозяйства: ключевая роль может достаться активисту ОНФ, сообщают источники.

В администрации Новосибирска идёт обсуждение кандидата на руководящую позицию в недавно созданном департаменте дорожного хозяйства и инфраструктуры. По данным СМИ, основным претендентом стал Александр Стефанов — активный участник регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Осенью 2024 года мэрия приняла решение о разделении Департамента транспорта на две структуры:

  1. Департамент транспорта — сохранит функции управления общественным транспортом и логистикой.

  2. Департамент дорожно-благоустроительного комплекса — займётся развитием автодорог, безопасностью движения, ремонтом инфраструктуры и внедрением «умных» технологий в городское пространство.

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Чем займётся новый департамент?

В зону ответственности войдут:

  • Реализация проектов по нацпрограмме «Безопасные качественные дороги»;

  • Внедрение систем видеоанализа аварийности;

  • Координация зимней уборки улиц и борьбы с гололёдом;

  • Сотрудничество с подрядчиками по ремонту мостов и развязок.

Чем известен кандидат

Александр Стефанов известен в регионе как соавтор инициатив ОНФ по мониторингу дорожных работ. Его возможное назначение связывают с необходимостью усиления контроля за использованием бюджетных средств. Решение по назначению ожидается до конца марта 2025 года. В случае одобрения Стефанов станет первым представителем ОНФ на столь высокой позиции в мэрии за последние 5 лет. Тем временем чиновник из мэрии ушел на СВО.

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