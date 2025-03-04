Новокузнецкая больница прокомментировала жалобу на связывание пациента

Posted 4 марта, 16:41
Published 4 марта, 16:41
Modified 4 марта, 16:41
Updated 4 марта, 16:41
Жительница Новокузнецка пожаловалась на жестокое обращение с пациентом инфекционной больницы. По словам горожанки, ее отец попал в медучреждение 27 февраля с коронавирусом и другими заболеваниями. Мужчина угасает на глазах, но его не переводят в реанимацию, пишет VSE42.RU.
— С субботы он уже не встает на ноги, потерял сознание, упал, его связали и не давали пить и есть, — написала горожанка на платформе «Кузбасс Онлайн».
4 марта администратор платформы со ссылкой на данные от специалиста Новокузнецкой городской клинической инфекционной больницы имени Бессоненко пояснил, что мужчина находится в боксе. Он в сознании, но при попытке идти качается. Кроме того, имеются когнитивные нарушения. Это заставило персонал зафиксировать больного.
— С целью предупреждения травматизма (может упасть и получить черепно-мозговую травму) такие пациенты фиксируются мягкими вязками. Персонал внимательно наблюдает, кормит и дает воду, — говорится в официальном ответе.
Также представитель больницы сообщил, что кузбассовец получает все нужное ему лечение и необходимости в переводе в реанимацию нет.