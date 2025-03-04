Новокузнецкая больница прокомментировала жалобу на связывание пациента

Жительница Новокузнецка пожаловалась на жестокое обращение с пациентом инфекционной больницы. По словам горожанки, ее отец попал в медучреждение 27 февраля с коронавирусом и другими заболеваниями. Мужчина угасает на глазах, но его не переводят в реанимацию, пишет VSE42.RU.