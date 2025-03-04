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Posted 4 марта, 16:41

Published 4 марта, 16:41

Modified 4 марта, 16:41

Updated 4 марта, 16:41

Новокузнецкая больница прокомментировала жалобу на связывание пациента

4 марта 2025, 16:41
В больнице в Новокузнецке ответили на жалобу о связывании пациента и другие нарушения, которые, по словам дочери одного из пациентов, допускает персонал.

Жительница Новокузнецка пожаловалась на жестокое обращение с пациентом инфекционной больницы. По словам горожанки, ее отец попал в медучреждение 27 февраля с коронавирусом и другими заболеваниями. Мужчина угасает на глазах, но его не переводят в реанимацию, пишет VSE42.RU.

— С субботы он уже не встает на ноги, потерял сознание, упал, его связали и не давали пить и есть, — написала горожанка на платформе «Кузбасс Онлайн».

4 марта администратор платформы со ссылкой на данные от специалиста Новокузнецкой городской клинической инфекционной больницы имени Бессоненко пояснил, что мужчина находится в боксе. Он в сознании, но при попытке идти качается. Кроме того, имеются когнитивные нарушения. Это заставило персонал зафиксировать больного.

— С целью предупреждения травматизма (может упасть и получить черепно-мозговую травму) такие пациенты фиксируются мягкими вязками. Персонал внимательно наблюдает, кормит и дает воду, — говорится в официальном ответе.

Также представитель больницы сообщил, что кузбассовец получает все нужное ему лечение и необходимости в переводе в реанимацию нет.

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